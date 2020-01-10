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Сторонники Президента Абхазии собираются в здании Госфилармонии

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13:51, 11 Января 2020
Сторонники Президента Абхазии собираются в здании Госфилармонии
Планируются выступления и обращения к собравшимся в поддержку Рауля Хаджимба.

Сухум. 11 января. Апсныпресс. В Абхазской государственной филармонии начали собираться сторонники Президента Абхазии Рауля Хаджимба.

Сбор будет проходить в течение всего дня. Планируются выступления и обращения к собравшимся в поддержку Рауля Хаджимба.


(АП): 9 января в столице Абхазии, Сухуме, начались протестные акции. Участники акции захватили здание Администрации Президента РА.

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