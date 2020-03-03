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Сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания требуют отставки Валерия Бганба

68
14:04, 3 Марта 2020
Сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания требуют отставки Валерия Бганба
Стихийный митинг собрался у комплекса зданий Администрации Президента.

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. У комплекса зданий Администрации Президента собралась более ста сторонников кандидата в Президента Аслана Бжания.

Участники стихийного митинга требуют отставки исполняющего обязанности Президента РА Валерия Бганба, а также учреждения парламентской республики.


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