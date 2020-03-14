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Столичный общественный транспорт подвергается санобработке в конце каждого рабочего дня

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12:25, 17 Марта 2020
Столичный общественный транспорт подвергается санобработке в конце каждого рабочего дня
Совещание по  вопросам профилактики и мерам предосторожности, принимаемым в целях безопасности от коронавируса  COVID -19, прошло в столичной Администрации.

Сухум. 17 марта. Апсныпресс.  Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия, с участием руководителей управления столичного здравоохранения, провел совещание по вопросам профилактики и мерам предосторожности, принимаемым в целях безопасности от коронавируса COVID -19. Об том сообщается на официальном сайте столичной Администрации.

По словам главного санитарного врача города  Аллы Беляевой, симптомы у коронавируса схожи с гриппом и ОРВИ. Отличительной чертой является очень высокая температура, выраженная слабость и одышка. В Абхазии нет случаев заболевания  коронавирусом. Беляева отметила, что в целях безопасности на сегодняшний день в столице отменены все массовые мероприятия. Но по-прежнему остаются опасными места скопления людей, а именно центральный рынок, торговые центры, кафе и рестораны, а также свадебные церемонии.    
Главный санитарный врач Сухума назвала особенно опасным общественный транспорт. При этом, она подчеркнула, что обработка транспортных средств проводится в конце каждого рабочего дня. 

В свою очередь, дезинфектор санэпидстанции Левон Тополян рассказал о профилактических мероприятиях, проводимых в городе. По словам Тополяна,  на сегодняшний день город обслуживают две бригады, и этого вполне достаточно. Прибывая на стоянку, автотранспорт подвергается влажной уборке, а затем дезинфекции. В аппарат заливается однопроцентный хлор и обрабатывается весь салон: пол, сидения, поручни. 

И.о. начальника Управления здравоохранения столичной Администрации Ирма Воуба отметила, что медикаменты розданы во все городские больницы. Доставка противовирусных препаратов поставлена на поток. И все же инфекционная больница не готова к приему такого рода больных в случае необходимости, но работа ведется и в этом направлении.

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