13:26, 17 Марта 2020 146
12:25, 17 Марта 2020 106
19:43, 16 Марта 2020 804
14:40, 16 Марта 2020 795
12:36, 16 Марта 2020 806
12:22, 16 Марта 2020 787
11:54, 16 Марта 2020 930
13:09, 15 Марта 2020 1283
12:03, 15 Марта 2020 1249
16:44, 14 Марта 2020 1437
14:55, 14 Марта 2020 2508
17:56, 13 Марта 2020 2046
14:58, 13 Марта 2020 1831
14:36, 13 Марта 2020 1808
13:46, 13 Марта 2020 1876
13:43, 13 Марта 2020 1784
13:40, 13 Марта 2020 1783
13:37, 13 Марта 2020 1790
18:33, 12 Марта 2020 1846
15:54, 12 Марта 2020 1586
15:03, 12 Марта 2020 1359
12:03, 12 Марта 2020 1471
20:57, 11 Марта 2020 1830
18:22, 11 Марта 2020 1491
15:20, 11 Марта 2020 1733
Популярное
14.03.2020 2509
13.03.2020 2046
12.03.2020 1847
10.03.2020 1847
13.03.2020 1831
11.03.2020 1830
13.03.2020 1809
13.03.2020 1791
13.03.2020 1784
Столичный общественный транспорт подвергается санобработке в конце каждого рабочего дня
91
12:25, 17 Марта 2020
Совещание по вопросам профилактики и мерам предосторожности, принимаемым в целях безопасности от коронавируса COVID -19, прошло в столичной Администрации.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия, с участием руководителей управления столичного здравоохранения, провел совещание по вопросам профилактики и мерам предосторожности, принимаемым в целях безопасности от коронавируса COVID -19. Об том сообщается на официальном сайте столичной Администрации.
По словам главного санитарного врача города Аллы Беляевой, симптомы у коронавируса схожи с гриппом и ОРВИ. Отличительной чертой является очень высокая температура, выраженная слабость и одышка. В Абхазии нет случаев заболевания коронавирусом. Беляева отметила, что в целях безопасности на сегодняшний день в столице отменены все массовые мероприятия. Но по-прежнему остаются опасными места скопления людей, а именно центральный рынок, торговые центры, кафе и рестораны, а также свадебные церемонии.
Главный санитарный врач Сухума назвала особенно опасным общественный транспорт. При этом, она подчеркнула, что обработка транспортных средств проводится в конце каждого рабочего дня.
В свою очередь, дезинфектор санэпидстанции Левон Тополян рассказал о профилактических мероприятиях, проводимых в городе. По словам Тополяна, на сегодняшний день город обслуживают две бригады, и этого вполне достаточно. Прибывая на стоянку, автотранспорт подвергается влажной уборке, а затем дезинфекции. В аппарат заливается однопроцентный хлор и обрабатывается весь салон: пол, сидения, поручни.
И.о. начальника Управления здравоохранения столичной Администрации Ирма Воуба отметила, что медикаменты розданы во все городские больницы. Доставка противовирусных препаратов поставлена на поток. И все же инфекционная больница не готова к приему такого рода больных в случае необходимости, но работа ведется и в этом направлении.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухум Кан Кварчия, с участием руководителей управления столичного здравоохранения, провел совещание по вопросам профилактики и мерам предосторожности, принимаемым в целях безопасности от коронавируса COVID -19. Об том сообщается на официальном сайте столичной Администрации.
По словам главного санитарного врача города Аллы Беляевой, симптомы у коронавируса схожи с гриппом и ОРВИ. Отличительной чертой является очень высокая температура, выраженная слабость и одышка. В Абхазии нет случаев заболевания коронавирусом. Беляева отметила, что в целях безопасности на сегодняшний день в столице отменены все массовые мероприятия. Но по-прежнему остаются опасными места скопления людей, а именно центральный рынок, торговые центры, кафе и рестораны, а также свадебные церемонии.
Главный санитарный врач Сухума назвала особенно опасным общественный транспорт. При этом, она подчеркнула, что обработка транспортных средств проводится в конце каждого рабочего дня.
В свою очередь, дезинфектор санэпидстанции Левон Тополян рассказал о профилактических мероприятиях, проводимых в городе. По словам Тополяна, на сегодняшний день город обслуживают две бригады, и этого вполне достаточно. Прибывая на стоянку, автотранспорт подвергается влажной уборке, а затем дезинфекции. В аппарат заливается однопроцентный хлор и обрабатывается весь салон: пол, сидения, поручни.
И.о. начальника Управления здравоохранения столичной Администрации Ирма Воуба отметила, что медикаменты розданы во все городские больницы. Доставка противовирусных препаратов поставлена на поток. И все же инфекционная больница не готова к приему такого рода больных в случае необходимости, но работа ведется и в этом направлении.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.