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Столичные спортсмены заняли призовые места в первенстве по дзюдо в Армавире
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12:23, 24 Февраля 2020
Тренирует спортсменов Андрей Погосов.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. В Армавире прошло отборочное лично-командное первенство Южного Федерального округа РФ по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2006-2007 г.р.).
В турнире приняли участие более 300 сильнейших юных спортсменов из 8 регионов Юга России (Республика Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и г. Севастополь). В первенстве приняли участие и спортсмены из Абхазии – воспитанники секции дзюдо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.
В весовой категории свыше 73 кг, одержав три победы и уступив лишь в схватке за выход в финал, 3 место занял Эрик Варельджян. Лорена Симонова, выступавшая в весовой категории до 44 кг, одержав 2 победы, уступила в схватках за выход в финал и за третье место.
Тренирует спортсменов Андрей Погосов.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. В Армавире прошло отборочное лично-командное первенство Южного Федерального округа РФ по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2006-2007 г.р.).
В турнире приняли участие более 300 сильнейших юных спортсменов из 8 регионов Юга России (Республика Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и г. Севастополь). В первенстве приняли участие и спортсмены из Абхазии – воспитанники секции дзюдо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.
В весовой категории свыше 73 кг, одержав три победы и уступив лишь в схватке за выход в финал, 3 место занял Эрик Варельджян. Лорена Симонова, выступавшая в весовой категории до 44 кг, одержав 2 победы, уступила в схватках за выход в финал и за третье место.
Тренирует спортсменов Андрей Погосов.
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