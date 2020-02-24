Столичные спортсмены заняли призовые места в первенстве по дзюдо в Армавире

Тренирует спортсменов Андрей Погосов.



Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. В Армавире прошло отборочное лично-командное первенство Южного Федерального округа РФ по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2006-2007 г.р.).



В турнире приняли участие более 300 сильнейших юных спортсменов из 8 регионов Юга России (Республика Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области и г. Севастополь). В первенстве приняли участие и спортсмены из Абхазии – воспитанники секции дзюдо Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум.



В весовой категории свыше 73 кг, одержав три победы и уступив лишь в схватке за выход в финал, 3 место занял Эрик Варельджян. Лорена Симонова, выступавшая в весовой категории до 44 кг, одержав 2 победы, уступила в схватках за выход в финал и за третье место.



Тренирует спортсменов Андрей Погосов.