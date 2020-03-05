15:20, 11 Марта 2020 90
15:14, 11 Марта 2020 75
15:07, 11 Марта 2020 109
14:08, 11 Марта 2020 90
13:49, 11 Марта 2020 140
13:18, 11 Марта 2020 151
13:03, 11 Марта 2020 209
12:46, 11 Марта 2020 177
12:24, 11 Марта 2020 158
11:50, 11 Марта 2020 216
14:56, 10 Марта 2020 1036
14:47, 10 Марта 2020 570
14:34, 10 Марта 2020 618
12:59, 10 Марта 2020 1223
12:03, 10 Марта 2020 603
15:42, 9 Марта 2020 872
17:40, 8 Марта 2020 1226
13:17, 8 Марта 2020 1717
09:00, 8 Марта 2020 1330
08:31, 8 Марта 2020 1399
08:30, 8 Марта 2020 1163
15:56, 6 Марта 2020 2016
15:25, 6 Марта 2020 1830
15:07, 6 Марта 2020 1645
Популярное
05.03.2020 4675
04.03.2020 3057
04.03.2020 2428
06.03.2020 2016
06.03.2020 1864
04.03.2020 1807
08.03.2020 1717
06.03.2020 1659
Столичные спортсмены – призеры Первенства России по вольной борьбе
95
14:08, 11 Марта 2020
Тренируют борцов Размик Алабян, Манучар Бешириши и Тимур Джопуа.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Спортсмены секции вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум приняли участие в Первенстве России, проходившем в Наро-Фоминске.
По итогам соревнований абхазские спортсмены заняли призовые места:
– 1 место – Данил Харчилава (в/к 60 кг);
– 2 место – Баграт Пандария (в/к 65 кг);
– 3 место – Даниэль Джопуа (в/к 110 кг).
Соревнования являлись отборочными на Первенство Мира и Европы.
Тренируют борцов Размик Алабян, Манучар Бешириши и Тимур Джопуа.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Спортсмены секции вольной борьбы Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухум приняли участие в Первенстве России, проходившем в Наро-Фоминске.
По итогам соревнований абхазские спортсмены заняли призовые места:
– 1 место – Данил Харчилава (в/к 60 кг);
– 2 место – Баграт Пандария (в/к 65 кг);
– 3 место – Даниэль Джопуа (в/к 110 кг).
Соревнования являлись отборочными на Первенство Мира и Европы.
Тренируют борцов Размик Алабян, Манучар Бешириши и Тимур Джопуа.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.