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Столичная администрация организует 25 июля субботник
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14:52, 21 Июля 2020
Только вместе мы сделаем наш город чистым и красивым!
Сухум. 21 июля 2020, Апсныпресс. Администрация Сухума совместно с Благотворительным движением «Послы доброй воли Абхазии» организует 25 июля субботник в столице. Начало субботника в 10:00 часов.
Сами организаторы будут убирать территорию на Сухумской горе (Фуникулер).
Столичная Администрация приглашает все предприятия, организации, учреждения и объекты торговли внести свой вклад в наведении чистоты в городе.
Мэрия столицы также призывает всех неравнодушных жителей Сухума принять участие в благоустройстве придомовых и дворовых территорий, парков и садов.
Только вместе мы сделаем наш город чистым и красивым!
Сухум. 21 июля 2020, Апсныпресс. Администрация Сухума совместно с Благотворительным движением «Послы доброй воли Абхазии» организует 25 июля субботник в столице. Начало субботника в 10:00 часов.
Сами организаторы будут убирать территорию на Сухумской горе (Фуникулер).
Столичная Администрация приглашает все предприятия, организации, учреждения и объекты торговли внести свой вклад в наведении чистоты в городе.
Мэрия столицы также призывает всех неравнодушных жителей Сухума принять участие в благоустройстве придомовых и дворовых территорий, парков и садов.
Только вместе мы сделаем наш город чистым и красивым!
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