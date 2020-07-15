Столичная администрация организует 25 июля субботник

Только вместе мы сделаем наш город чистым и красивым!



Сухум. 21 июля 2020, Апсныпресс. Администрация Сухума совместно с Благотворительным движением «Послы доброй воли Абхазии» организует 25 июля субботник в столице. Начало субботника в 10:00 часов.



Сами организаторы будут убирать территорию на Сухумской горе (Фуникулер).



Столичная Администрация приглашает все предприятия, организации, учреждения и объекты торговли внести свой вклад в наведении чистоты в городе.



Мэрия столицы также призывает всех неравнодушных жителей Сухума принять участие в благоустройстве придомовых и дворовых территорий, парков и садов.



Только вместе мы сделаем наш город чистым и красивым!





