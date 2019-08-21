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Стартовали Евразийские соревнования «Huawei Honor Cup 2019»
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12:41, 23 Августа 2019
К участию в соревнованиях приглашаются студенты, аспиранты и молодые дипломированные специалисты, проживающие на территории Евразии и владеющие русским языком.
Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Открыта регистрация на Евразийские соревнования в сфере информационно-коммуникационных технологий «Huawei Honor Cup 2019». Об этом Апсныпресс сообщили в Управлении экономики Администрации президента РА.
Как отметили в Управлении: «Стартовал первый отборочный этап Евразийских соревнований в сфере ИКТ «Huawei Honor Cup 2019», которые уже в пятый раз предоставляют молодёжи возможность проверить и повысить уровень своих знаний, а также получить привилегии и призы от компании Huawei».
К участию в соревнованиях приглашаются студенты, аспиранты и молодые дипломированные специалисты, не старше 1991 года рождения, проживающие на территории Евразии и владеющие русским языком. Основным испытанием первого отборочного этапа является онлайн-викторина, участникам которой предстоит соревноваться друг с другом в лучшем знании различных информационно-коммуникационных технологий, набирая очки и продвигаясь по рейтинговой таблице. Принять участие в викторине можно как на сайте соревнований honorcup.ru, так и в мобильном приложении, доступном для Android и iOS. Викторина проходит в рамках четырёх номинаций:
5G - Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения;
IT - Компоненты центров обработки данных;
IP - Технологии и протоколы IP сетей;
AI - Модели и методы искусственного интеллекта.
Присоединиться к участию в викторине можно вплоть до 15 сентября 2019 г. Но чем раньше участник пройдет регистрацию и чем активней он будет соревноваться, тем больше у него будет шансов на прохождение во второй отборочный этап и финал. Участников новой специальной номинации ICT Observer ждёт другое задание – ответить в свободной форме на несколько вопросов о технологии 5G, интернете вещей, а также о технологиях, которые имеют перспективу стать основой цифровой России.
Участники, показавшие лучшие результаты в первом отборочном этапе, будут приглашены во второй этап, который пройдет с 10 по 13 октября в формате ответов на открытые вопросы экспертов на сайте соревнований. Самых целеустремленных любителей ИКТ ждет финал в Москве – на нём станут известны имена победителей, которые получат главные призы - $10 000 и возможность поехать в Китай.
Особая программа ждёт участников, выбравших номинацию Code – их отборочные испытания начнутся в сентябре, таким образом, у них будет возможность получше подготовиться к соревнованиям, чтобы повысить свои шансы на победу.
К участию в «Huawei Honor Cup 2019» приглашаются не только молодые профессионалы, но и новички, делающие первые шаги на пути профессионального развития. На протяжении всего времени проведения соревнований участникам будет доступна онлайн-школа, включающая в себя видео-лекции от экспертов компании Huawei. Благодаря этому желающие смогут значительно повысить уровень своей подготовки.
Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований, а также подать заявку на участие можно на сайте организаторов: https://honorcup.ru
Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Открыта регистрация на Евразийские соревнования в сфере информационно-коммуникационных технологий «Huawei Honor Cup 2019». Об этом Апсныпресс сообщили в Управлении экономики Администрации президента РА.
Как отметили в Управлении: «Стартовал первый отборочный этап Евразийских соревнований в сфере ИКТ «Huawei Honor Cup 2019», которые уже в пятый раз предоставляют молодёжи возможность проверить и повысить уровень своих знаний, а также получить привилегии и призы от компании Huawei».
К участию в соревнованиях приглашаются студенты, аспиранты и молодые дипломированные специалисты, не старше 1991 года рождения, проживающие на территории Евразии и владеющие русским языком. Основным испытанием первого отборочного этапа является онлайн-викторина, участникам которой предстоит соревноваться друг с другом в лучшем знании различных информационно-коммуникационных технологий, набирая очки и продвигаясь по рейтинговой таблице. Принять участие в викторине можно как на сайте соревнований honorcup.ru, так и в мобильном приложении, доступном для Android и iOS. Викторина проходит в рамках четырёх номинаций:
5G - Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения;
IT - Компоненты центров обработки данных;
IP - Технологии и протоколы IP сетей;
AI - Модели и методы искусственного интеллекта.
Присоединиться к участию в викторине можно вплоть до 15 сентября 2019 г. Но чем раньше участник пройдет регистрацию и чем активней он будет соревноваться, тем больше у него будет шансов на прохождение во второй отборочный этап и финал. Участников новой специальной номинации ICT Observer ждёт другое задание – ответить в свободной форме на несколько вопросов о технологии 5G, интернете вещей, а также о технологиях, которые имеют перспективу стать основой цифровой России.
Участники, показавшие лучшие результаты в первом отборочном этапе, будут приглашены во второй этап, который пройдет с 10 по 13 октября в формате ответов на открытые вопросы экспертов на сайте соревнований. Самых целеустремленных любителей ИКТ ждет финал в Москве – на нём станут известны имена победителей, которые получат главные призы - $10 000 и возможность поехать в Китай.
Особая программа ждёт участников, выбравших номинацию Code – их отборочные испытания начнутся в сентябре, таким образом, у них будет возможность получше подготовиться к соревнованиям, чтобы повысить свои шансы на победу.
К участию в «Huawei Honor Cup 2019» приглашаются не только молодые профессионалы, но и новички, делающие первые шаги на пути профессионального развития. На протяжении всего времени проведения соревнований участникам будет доступна онлайн-школа, включающая в себя видео-лекции от экспертов компании Huawei. Благодаря этому желающие смогут значительно повысить уровень своей подготовки.
Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований, а также подать заявку на участие можно на сайте организаторов: https://honorcup.ru
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