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Сроки проведения конкурсов на памятники Первому и второму президентам Абхазии продлеваются до конца 2020 года.
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14:03, 28 Июля 2020
Министр культуры, мэр Сухума и члены монументальной комиссии обсудили вопросы, касающиеся установки памятников на площадях Свободы и имени Багапша.
Сухум. 28 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба. 28 июля представители рабочей группы монументальной комиссии по проведению открытых международных конкурсов на лучшие проекты памятников, возглавляемой министром культуры Гудисой Агрба, и глава Администрации Сухума Беслан Эшба посетили сегодня площади Свободы и имени С. В. Багапш.
На Площади Свободы планируется установить памятник Первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, а на площади Багапша - памятник второму президенту.
Министр культуры, мэр Сухума и члены комиссии обсудили ряд организационных вопросов, касающихся установки памятников и благоустройства площадей.
Министр культуры Гудиса Агрба обратился к рабочей группе: «Мы должны точно понимать, что нам нужно. Возможно, нам потребуются подземные коммуникации, фотографии, схемы, Главный вопрос - где именно будет установлен памятник Багапшу. Конкурсанты, конечно, будут предлагать свои проекты и варианты. Но при этом должно учитываться и наше пожелание. Администрацией города принято решение о строительстве в центре площади им. С. Багапша фонтана. Мы сказали конкурсантам, что центральная часть площади не рассматривается под установку памятника, так как на этом месте уже запланирован фонтан».
Мэр Сухума Беслан Эшба пообещал всяческую поддержку со стороны столичной Администрации.
«Мы поможем с новой съемкой, так как площадь им. Багапша претерпела некоторые изменения. В её центре решено в ближайшее время установить фонтан. Мы тоже придерживаемся того мнения, что памятник Багапшу может быть где-то в другом месте, но решение примет сама комиссия», - сказал Эшба.
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