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Срок призыва на военную службу перенесен на 1 мая

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12:16, 26 Марта 2020
Срок призыва на военную службу перенесен на 1 мая
Указ издан и.о. Президента Абхазии.

Сухум. 26 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. Об этом говорится на сайте Президента РА.

В тексте Указа говорится:

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, на основании законов РА «О воинской обязанности и военной службе» и «Об обороне»:

1. Перенести срок призыва на военную службу с 1 апреля 2020 года на 1 мая 2020 года.

2. Призвать с 1 мая по 31 июля 2020 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 330 человек.

3. Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы которых истек.

4. Кабинету Министров РА, администрациям городов и районов обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия».

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