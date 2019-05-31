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Срок парламентского расследования деятельности РУП «Черноморэнерго» продлен
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16:51, 3 Июня 2019
На сессии Народного Собрания – Парламента РА был продлен срок работы парламентской Комиссии по проведению расследования в отношении деятельности РУП Черноморэнерго.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии депутаты продлили срок работы парламентской Комиссии по проведению расследования в отношении деятельности РУП «Черноморэнерго» на 3 месяца.
Представляя Постановление, член Комитета по экономической политике и реформам Алмас Джапуа напомнил, что работа Комиссии заканчивалась 22 мая, но в связи с «нерешенными техническими накладками» по оплате работы привлеченных экспертов, ее срок нужно продлить. «Стоит уточнить, что срок работы Комиссии продлевается на 3 месяца, так как такие сроки установлены законом. Однако Комиссия предоставит отчет в скором времени. Практически, все отчеты готовы», – сказал он.
Также, на сессии парламентарии приняли Постановление об увеличении суммы средств на содержание Контрольной палаты РА на 2019 год в размере 2 600 000 для оплаты услуг иностранных экспертов, привлеченных к контрольному мероприятию.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии депутаты продлили срок работы парламентской Комиссии по проведению расследования в отношении деятельности РУП «Черноморэнерго» на 3 месяца.
Представляя Постановление, член Комитета по экономической политике и реформам Алмас Джапуа напомнил, что работа Комиссии заканчивалась 22 мая, но в связи с «нерешенными техническими накладками» по оплате работы привлеченных экспертов, ее срок нужно продлить. «Стоит уточнить, что срок работы Комиссии продлевается на 3 месяца, так как такие сроки установлены законом. Однако Комиссия предоставит отчет в скором времени. Практически, все отчеты готовы», – сказал он.
Также, на сессии парламентарии приняли Постановление об увеличении суммы средств на содержание Контрольной палаты РА на 2019 год в размере 2 600 000 для оплаты услуг иностранных экспертов, привлеченных к контрольному мероприятию.
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