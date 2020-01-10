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«Справедливая Абхазия» призывает народ Абхазии поддержать законно избранного Президента
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12:45, 10 Января 2020
Республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия» распространила обращение.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия» распространила обращение, в котором выразила полную солидарность и поддержку действиям законно избранного Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, направленным на стабилизацию ситуации в конституционном поле и недопущение эскалации напряженности.
РОО «Справедливая Абхазия» призвала многонациональный народ Абхазии поддержать законно избранного Президента страны, поддержать мир и спокойствие. «Призываем все политические организации решать существующие разногласия, не выходя за рамки закона, и объединить народ для построения сильного государства», – говорится о обращении.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия» распространила обращение, в котором выразила полную солидарность и поддержку действиям законно избранного Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, направленным на стабилизацию ситуации в конституционном поле и недопущение эскалации напряженности.
РОО «Справедливая Абхазия» призвала многонациональный народ Абхазии поддержать законно избранного Президента страны, поддержать мир и спокойствие. «Призываем все политические организации решать существующие разногласия, не выходя за рамки закона, и объединить народ для построения сильного государства», – говорится о обращении.
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