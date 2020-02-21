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Спикер Парламента провёл встречу с новым секретарём Общественной палаты

17:48, 27 Февраля 2020
Спикер Парламента провёл встречу с новым секретарём Общественной палаты
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Парламента и Общественной палаты Республики Абхазия. 

Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. В связи с началом работы нового состава Общественной палаты Республики Абхазия Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия принял избранного секретаря Общественной палаты – председателя движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. 

Валерий Кварчия поздравил Гули Кичба с избранием на должность секретаря Общественной палаты и пожелал ей успехов в работе на столь ответственном посту.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Парламента и Общественной палаты РА. При этом, была высказана заинтересованность в активизации совместной работы по совершенствованию национального законодательства, в том числе в виде экспертной поддержки законопроектной деятельности парламентариев.

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