Спикер Парламента Абхазии поздравил с Днём России руководство Федерального Собрания Российской Федерации

«Надеемся, что сложившиеся за последнее время абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом партнёрстве, на традициях дружбы между нашими народами, будут и в дальнейшем активно развиваться», – отмечается в поздравлении.



Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Спикер Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил с Днём России членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.



В поздравлениях, адресованных Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в частности, говорится:



«За годы, минувшие с момента принятия Декларации о государственном суверенитете, народ Великой России прошёл огромный путь, связанный с решением задач в сфере государственных, экономических и социальных реформ, укреплением авторитета страны на международной арене. И сегодня Российская Федерация уверенно демонстрирует всему миру свой большой внутренний потенциал, вернувшись на позиции одной из ведущих мировых держав, активно участвует в реализации новых совместных проектов со своими друзьями и партнёрами.



Надеемся, что сложившиеся за последнее время абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом партнёрстве, на традициях дружбы между нашими народами, будут и в дальнейшем активно развиваться».

