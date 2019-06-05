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Спикер Парламента Абхазии поздравил с Днём России руководство Федерального Собрания Российской Федерации

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15:59, 11 Июня 2019
Спикер Парламента Абхазии поздравил с Днём России руководство Федерального Собрания Российской Федерации
«Надеемся, что сложившиеся за последнее время абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом партнёрстве, на традициях дружбы между нашими народами, будут и в дальнейшем активно развиваться», – отмечается в поздравлении.

Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Спикер Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил с Днём России членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В поздравлениях, адресованных Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в частности, говорится:

«За годы, минувшие с момента принятия Декларации о государственном суверенитете, народ Великой России прошёл огромный путь, связанный с решением задач в сфере государственных, экономических и социальных реформ, укреплением авторитета страны на международной арене. И сегодня Российская Федерация уверенно демонстрирует всему миру свой большой внутренний потенциал, вернувшись на позиции одной из ведущих мировых держав, активно участвует в реализации новых совместных проектов со своими друзьями и партнёрами.

Надеемся, что сложившиеся за последнее время абхазо-российские отношения, основанные на стратегическом партнёрстве, на традициях дружбы между нашими народами, будут и в дальнейшем активно развиваться».

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