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Спикер Парламента Абхазии поздравил Президента ПМР и Председателя Верховного Совета ПМР с Днем независимости республики

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10:00, 2 Сентября 2019
Спикер Парламента Абхазии поздравил Президента ПМР и Председателя Верховного Совета ПМР с Днем независимости республики
2 сентября в ПМР отмечают День Республики.

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс.

В поздравлении Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия, в частности, отметил: «С момента провозглашения независимости республикой пройден сложный путь, на котором ее народ достиг больших успехов в строительстве государства и социально-экономическом развитии.

В Республике Абхазия дорожат прочными связями с Приднестровской Молдавской Республикой, в основе которых дружба и взаимовыручка наших народов, сложившиеся со времен невзгод и тяжелых испытаний. Уверен, что, опираясь на имеющиеся двусторонние отношения, мы будем и в дальнейшем развивать многоплановое сотрудничество на благо наших государств».


В поздравлении Председателю Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александру Коршунову, в частности, говорится: «За 29 лет, прошедшие с момента провозглашения независимости, республика прошла сложный путь, на котором ее народ добился больших успехов в строительстве государства и социально-экономическом развитии».

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