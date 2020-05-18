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Специалисты санэпидемиологического контроля доложили премьеру о ходе реализации мер по защите населения от коронавируса
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20:29, 20 Мая 2020
Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований выявлено в республике 24 больных коронавирусной инфекцией.
Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Реализацию мер по защите населения от коронавируса обсудили на встрече у премьер-министра Александра Анкваб с главным государственным санитарным врачом Людмилой Скорик и главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Людмила Скорик сообщила, что по ситуации на 20 мая лабораторией СЖС произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции в организме человека путем путём ПЦР-диагностики биоматериала.
Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований выявлено в республике 24 больных коронавирусной инфекцией.
По информации медиков, в Абхазии приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.
Главный санитарный врач города Сухум добавила, что сегодня произведён контрольный анализ курсантам российских военных вузов, находящимся на изоляции в пансионате «Айтар» в Сухуме. Второй группе студентов тестирование произведут завтра. В случае исключения заболевания около 60 курсантов отправятся домой.
Медики сообщили Премьер-министру, что на данный момент в Гудаутском госпитале проходят лечение от коронавируса 19 пациентов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, 22 мая отправится на 14-дневный карантин.
Кроме того, члены Оперативного штаба по защите населения от коронавируса в день прибытия первой группы курсантов вуза МЧС России произвели анализы. 23 мая ожидается приезд в республику еще 12 курсантов МЧС РА, проходящих обучение в Российской Федерации. Всем вновь прибывшим будет производиться диагностирование по новому принципу – на 1 и 5 сутки прибытия. В случае отрицательных показателей диагностики, студенты также будут отпущены с карантина.
Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Реализацию мер по защите населения от коронавируса обсудили на встрече у премьер-министра Александра Анкваб с главным государственным санитарным врачом Людмилой Скорик и главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Людмила Скорик сообщила, что по ситуации на 20 мая лабораторией СЖС произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции в организме человека путем путём ПЦР-диагностики биоматериала.
Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований выявлено в республике 24 больных коронавирусной инфекцией.
По информации медиков, в Абхазии приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.
Главный санитарный врач города Сухум добавила, что сегодня произведён контрольный анализ курсантам российских военных вузов, находящимся на изоляции в пансионате «Айтар» в Сухуме. Второй группе студентов тестирование произведут завтра. В случае исключения заболевания около 60 курсантов отправятся домой.
Медики сообщили Премьер-министру, что на данный момент в Гудаутском госпитале проходят лечение от коронавируса 19 пациентов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, 22 мая отправится на 14-дневный карантин.
Кроме того, члены Оперативного штаба по защите населения от коронавируса в день прибытия первой группы курсантов вуза МЧС России произвели анализы. 23 мая ожидается приезд в республику еще 12 курсантов МЧС РА, проходящих обучение в Российской Федерации. Всем вновь прибывшим будет производиться диагностирование по новому принципу – на 1 и 5 сутки прибытия. В случае отрицательных показателей диагностики, студенты также будут отпущены с карантина.
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