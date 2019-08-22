Спецавтохозяйству Сухума переданы новые мусоровозы с гидравлическим прессом

Техника приобретена в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.



Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В МУП «Спецавтохозяйство» г. Сухум состоялась церемония передачи специализированного транспорта для перевозки и прессовки бытовых отходов.



Как отметил премьер-министр РА Валерий Бганба: «Учитывая сложившееся в Сухуме положение с вывозом бытовых отходов, мы приняли решение, в рамках российской финансовой помощи, заказать два автомобиля КАМАЗ, предназначенных для транспортировки и прессовки мусора. Рассчитываем, что эти грузовые средства значительно облегчат вывоз бытовых отходов в Галский район». По его словам, цена одного такого автомобиля более 6 млн рублей.



При этом Бганба сообщил, что ведутся переговоры с заводом-изготовителем о заказе еще двух мусоровозов с гидравлическим прессом для Гагрского района. Также, в текущем году начнется проектирование мусорного полигона в Гулрыпшском районе, который будет введен в эксплуатацию в 2020 году. На его строительство предусмотрено выделить 120 млн рублей по Инвестпрограмме.



Со своей стороны, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин подчеркнул: «В этом году нам удалось изыскать дополнительные источники финансирования. Руководство Республики Абхазия приняло такое решение, основываясь на пожеланиях населения. Эти автомобили вмещают в 2 раза больше бытовых отходов, чем более старые аналоги».



Заместитель директора Спецавтохозяйства Алхас Когония привел цифры: «Наш автопарк насчитывал всего 4 мусоровоза, вместимостью 80 контейнеров. Новые автомобили могут вмещать 140 и более контейнеров, благодаря установленному на них мощному гидравлическому прессу. Теперь в Спецавтохозяйстве на ближайший год достаточно техники для транспортировки мусора. С каждым годом количество точек сбора мусора увеличивается, поэтому мы постоянно нуждаемся в пополнении автопарка».