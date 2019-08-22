14:27, 22 Августа 2019
14:19, 22 Августа 2019 19
12:18, 22 Августа 2019 119
11:16, 22 Августа 2019 235
16:26, 21 Августа 2019 543
16:17, 21 Августа 2019 276
14:36, 21 Августа 2019 1271
13:39, 21 Августа 2019 518
12:23, 21 Августа 2019 532
12:11, 21 Августа 2019 453
15:45, 20 Августа 2019 390
15:06, 20 Августа 2019 584
13:58, 20 Августа 2019 563
11:43, 20 Августа 2019 384
19:39, 19 Августа 2019 875
17:32, 19 Августа 2019 1359
15:45, 19 Августа 2019 963
15:29, 19 Августа 2019 485
14:58, 19 Августа 2019 319
12:41, 19 Августа 2019 373
17:17, 18 Августа 2019 1272
20:05, 16 Августа 2019 1221
17:37, 16 Августа 2019 1010
17:11, 16 Августа 2019 732
15:35, 16 Августа 2019 495
Популярное
19.08.2019 1361
21.08.2019 1276
18.08.2019 1274
16.08.2019 1223
15.08.2019 1099
16.08.2019 1013
19.08.2019 963
19.08.2019 877
15.08.2019 850
15.08.2019 821
Спецавтохозяйству Сухума переданы новые мусоровозы с гидравлическим прессом
19
14:19, 22 Августа 2019
Техника приобретена в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В МУП «Спецавтохозяйство» г. Сухум состоялась церемония передачи специализированного транспорта для перевозки и прессовки бытовых отходов.
Как отметил премьер-министр РА Валерий Бганба: «Учитывая сложившееся в Сухуме положение с вывозом бытовых отходов, мы приняли решение, в рамках российской финансовой помощи, заказать два автомобиля КАМАЗ, предназначенных для транспортировки и прессовки мусора. Рассчитываем, что эти грузовые средства значительно облегчат вывоз бытовых отходов в Галский район». По его словам, цена одного такого автомобиля более 6 млн рублей.
При этом Бганба сообщил, что ведутся переговоры с заводом-изготовителем о заказе еще двух мусоровозов с гидравлическим прессом для Гагрского района. Также, в текущем году начнется проектирование мусорного полигона в Гулрыпшском районе, который будет введен в эксплуатацию в 2020 году. На его строительство предусмотрено выделить 120 млн рублей по Инвестпрограмме.
Со своей стороны, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин подчеркнул: «В этом году нам удалось изыскать дополнительные источники финансирования. Руководство Республики Абхазия приняло такое решение, основываясь на пожеланиях населения. Эти автомобили вмещают в 2 раза больше бытовых отходов, чем более старые аналоги».
Заместитель директора Спецавтохозяйства Алхас Когония привел цифры: «Наш автопарк насчитывал всего 4 мусоровоза, вместимостью 80 контейнеров. Новые автомобили могут вмещать 140 и более контейнеров, благодаря установленному на них мощному гидравлическому прессу. Теперь в Спецавтохозяйстве на ближайший год достаточно техники для транспортировки мусора. С каждым годом количество точек сбора мусора увеличивается, поэтому мы постоянно нуждаемся в пополнении автопарка».
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В МУП «Спецавтохозяйство» г. Сухум состоялась церемония передачи специализированного транспорта для перевозки и прессовки бытовых отходов.
Как отметил премьер-министр РА Валерий Бганба: «Учитывая сложившееся в Сухуме положение с вывозом бытовых отходов, мы приняли решение, в рамках российской финансовой помощи, заказать два автомобиля КАМАЗ, предназначенных для транспортировки и прессовки мусора. Рассчитываем, что эти грузовые средства значительно облегчат вывоз бытовых отходов в Галский район». По его словам, цена одного такого автомобиля более 6 млн рублей.
При этом Бганба сообщил, что ведутся переговоры с заводом-изготовителем о заказе еще двух мусоровозов с гидравлическим прессом для Гагрского района. Также, в текущем году начнется проектирование мусорного полигона в Гулрыпшском районе, который будет введен в эксплуатацию в 2020 году. На его строительство предусмотрено выделить 120 млн рублей по Инвестпрограмме.
Со своей стороны, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин подчеркнул: «В этом году нам удалось изыскать дополнительные источники финансирования. Руководство Республики Абхазия приняло такое решение, основываясь на пожеланиях населения. Эти автомобили вмещают в 2 раза больше бытовых отходов, чем более старые аналоги».
Заместитель директора Спецавтохозяйства Алхас Когония привел цифры: «Наш автопарк насчитывал всего 4 мусоровоза, вместимостью 80 контейнеров. Новые автомобили могут вмещать 140 и более контейнеров, благодаря установленному на них мощному гидравлическому прессу. Теперь в Спецавтохозяйстве на ближайший год достаточно техники для транспортировки мусора. С каждым годом количество точек сбора мусора увеличивается, поэтому мы постоянно нуждаемся в пополнении автопарка».
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.