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Спецавтохозяйству Сухума переданы новые мусоровозы с гидравлическим прессом

19
14:19, 22 Августа 2019
Спецавтохозяйству Сухума переданы новые мусоровозы с гидравлическим прессом
Техника приобретена в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В МУП «Спецавтохозяйство» г. Сухум состоялась церемония передачи специализированного транспорта для перевозки и прессовки бытовых отходов.

Как отметил премьер-министр РА Валерий Бганба: «Учитывая сложившееся в Сухуме положение с вывозом бытовых отходов, мы приняли решение, в рамках российской финансовой помощи, заказать два автомобиля КАМАЗ, предназначенных для транспортировки и прессовки мусора. Рассчитываем, что эти грузовые средства значительно облегчат вывоз бытовых отходов в Галский район». По его словам, цена одного такого автомобиля более 6 млн рублей.

При этом Бганба сообщил, что ведутся переговоры с заводом-изготовителем о заказе еще двух мусоровозов с гидравлическим прессом для Гагрского района. Также, в текущем году начнется проектирование мусорного полигона в Гулрыпшском районе, который будет введен в эксплуатацию в 2020 году. На его строительство предусмотрено выделить 120 млн рублей по Инвестпрограмме.

Со своей стороны, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин подчеркнул: «В этом году нам удалось изыскать дополнительные источники финансирования. Руководство Республики Абхазия приняло такое решение, основываясь на пожеланиях населения. Эти автомобили вмещают в 2 раза больше бытовых отходов, чем более старые аналоги».

Заместитель директора Спецавтохозяйства Алхас Когония привел цифры: «Наш автопарк насчитывал всего 4 мусоровоза, вместимостью 80 контейнеров. Новые автомобили могут вмещать 140 и более контейнеров, благодаря установленному на них мощному гидравлическому прессу. Теперь в Спецавтохозяйстве на ближайший год достаточно техники для транспортировки мусора. С каждым годом количество точек сбора мусора увеличивается, поэтому мы постоянно нуждаемся в пополнении автопарка».

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