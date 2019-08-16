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Спелеологи исследовали одну из глубочайших пещер мира – Снежная на Бзыбском хребте
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13:58, 20 Августа 2019
На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1 760 метров.
Сухум. 20 августа. Аспныпресс. Члены Русского географического общества вернулись из экспедиции по малоизученному горному району Абхазии. Об этом сообщает интернет-портал «Живая Кубань».
Как говорится в сообщении, на Бзыбском хребте расположена одна из глубочайших пещер мира – Снежная, которая занимает четвертое место в международном рейтинге. В ходе экспедиции спелеологи обследовали территории развития карста на юго- и северо-западе от горы Дзышры, однако прохождению части пещер препятствовали еще не растаявшие на этих высотах снежники. Затрудняли работу и сильная расчлененность рельефа, а также большие площади поисков новых пещерных ответвлений.
Спелеологи уточнят, что пещера Снежная впервые была открыта в 1971 году, тогда ее смогли изучить на глубину всего 720 метров. Годы исследований помогли увеличить эту цифру до 1 370 метров, также выяснилось, что Снежная представляет собой целый пещерный комплекс. На Бзыбский хребет ученые вернулись лишь в 2000-е годы. На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1 760 метров. Она объединена с пещерой Меженного и Иллюзией, обнаружены Тронный зал и пещерное озеро. Этот пещерный комплекс считается сложным и труднопроходимым. Экскурсии по Снежной не водят – для преодоления пещеры требуется хорошая физическая подготовка и специальное снаряжение.
Сухум. 20 августа. Аспныпресс. Члены Русского географического общества вернулись из экспедиции по малоизученному горному району Абхазии. Об этом сообщает интернет-портал «Живая Кубань».
Как говорится в сообщении, на Бзыбском хребте расположена одна из глубочайших пещер мира – Снежная, которая занимает четвертое место в международном рейтинге. В ходе экспедиции спелеологи обследовали территории развития карста на юго- и северо-западе от горы Дзышры, однако прохождению части пещер препятствовали еще не растаявшие на этих высотах снежники. Затрудняли работу и сильная расчлененность рельефа, а также большие площади поисков новых пещерных ответвлений.
Спелеологи уточнят, что пещера Снежная впервые была открыта в 1971 году, тогда ее смогли изучить на глубину всего 720 метров. Годы исследований помогли увеличить эту цифру до 1 370 метров, также выяснилось, что Снежная представляет собой целый пещерный комплекс. На Бзыбский хребет ученые вернулись лишь в 2000-е годы. На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1 760 метров. Она объединена с пещерой Меженного и Иллюзией, обнаружены Тронный зал и пещерное озеро. Этот пещерный комплекс считается сложным и труднопроходимым. Экскурсии по Снежной не водят – для преодоления пещеры требуется хорошая физическая подготовка и специальное снаряжение.
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