APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:58, 20 Августа 2019 94
11:43, 20 Августа 2019 132
19:39, 19 Августа 2019 637
17:32, 19 Августа 2019 997
15:45, 19 Августа 2019 683
15:29, 19 Августа 2019 337
14:58, 19 Августа 2019 227
12:41, 19 Августа 2019 274
17:17, 18 Августа 2019 1032
20:05, 16 Августа 2019 1093
17:37, 16 Августа 2019 822
17:11, 16 Августа 2019 629
15:35, 16 Августа 2019 437
12:22, 16 Августа 2019 590
16:02, 15 Августа 2019 999
15:22, 15 Августа 2019 766
14:32, 15 Августа 2019 414
13:37, 15 Августа 2019 678
12:50, 15 Августа 2019 646
12:24, 15 Августа 2019 812
11:42, 15 Августа 2019 608
15:40, 14 Августа 2019 545
14:40, 14 Августа 2019 693
12:50, 14 Августа 2019 601
12:35, 14 Августа 2019 505

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Спелеологи исследовали одну из глубочайших пещер мира – Снежная на Бзыбском хребте

Спелеологи исследовали одну из глубочайших пещер мира – Снежная на Бзыбском хребте

1
13:58, 20 Августа 2019
Спелеологи исследовали одну из глубочайших пещер мира – Снежная на Бзыбском хребте
На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1 760 метров.

Сухум. 20 августа. Аспныпресс. Члены Русского географического общества вернулись из экспедиции по малоизученному горному району Абхазии. Об этом сообщает интернет-портал «Живая Кубань».



Как говорится в сообщении, на Бзыбском хребте расположена одна из глубочайших пещер мира – Снежная, которая занимает четвертое место в международном рейтинге. В ходе экспедиции спелеологи обследовали территории развития карста на юго- и северо-западе от горы Дзышры, однако прохождению части пещер препятствовали еще не растаявшие на этих высотах снежники. Затрудняли работу и сильная расчлененность рельефа, а также большие площади поисков новых пещерных ответвлений.



Спелеологи уточнят, что пещера Снежная впервые была открыта в 1971 году, тогда ее смогли изучить на глубину всего 720 метров. Годы исследований помогли увеличить эту цифру до 1 370 метров, также выяснилось, что Снежная представляет собой целый пещерный комплекс. На Бзыбский хребет ученые вернулись лишь в 2000-е годы. На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1 760 метров. Она объединена с пещерой Меженного и Иллюзией, обнаружены Тронный зал и пещерное озеро. Этот пещерный комплекс считается сложным и труднопроходимым. Экскурсии по Снежной не водят – для преодоления пещеры требуется хорошая физическая подготовка и специальное снаряжение.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика