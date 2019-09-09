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Спасателям Абхазии предложено обучаться в Институте гражданской защиты ЛНР
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14:58, 10 Сентября 2019
Министр по ЧС РА Лев Квициния встретился с директором ИГЗ ЛНР Владимиром Малкиным.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. В МЧС Абхазии принимали представителей Института гражданской защиты Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте МЧС РА.
В сообщении отмечается, что на встрече глава спасательного ведомства РА Лев Квициния подчеркнул заинтересованность абхазской стороны в динамичном развитии двусторонних отношений МЧС РА и ЛНР.
Со своей стороны, директор ИГЗ Владимир Малкин сообщил, что луганчане заинтересованы в расширении международных контактов по линии специального образования. Институт гражданской защиты входит в состав Луганского национального университета и главной его задачей является подготовка квалифицированных специалистов для МЧС ЛНР и ДНР. В этой связи гостями была высказана идея получения абхазскими студентами профильного образования на базе ИГЗ ЛНР.
Руководство МЧС Абхазии с интересом отнеслось к подобному предложению, отметив, что данный вопрос требует серьезной проработки, однако тренд на расширение связей между спасательными ведомствами двух стран по образовательной линии уже определен.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. В МЧС Абхазии принимали представителей Института гражданской защиты Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте МЧС РА.
В сообщении отмечается, что на встрече глава спасательного ведомства РА Лев Квициния подчеркнул заинтересованность абхазской стороны в динамичном развитии двусторонних отношений МЧС РА и ЛНР.
Со своей стороны, директор ИГЗ Владимир Малкин сообщил, что луганчане заинтересованы в расширении международных контактов по линии специального образования. Институт гражданской защиты входит в состав Луганского национального университета и главной его задачей является подготовка квалифицированных специалистов для МЧС ЛНР и ДНР. В этой связи гостями была высказана идея получения абхазскими студентами профильного образования на базе ИГЗ ЛНР.
Руководство МЧС Абхазии с интересом отнеслось к подобному предложению, отметив, что данный вопрос требует серьезной проработки, однако тренд на расширение связей между спасательными ведомствами двух стран по образовательной линии уже определен.
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