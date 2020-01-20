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Создана комиссия по организации похорон Роя Михайловича Лагвилава
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14:19, 20 Января 2020
Прощальная церемония состоится 21 января в селе Джгярда Очамчырского района.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. В связи с кончиной кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета, заслуженного работника высшей школы Республики Абхазия, члена-корреспондента Российской международной академии наук, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Роя Михайловича Лагвилава создана комиссия по организации похорон под председательством главы Администрации Очамчырского района Геннадия Цвижба.
Прощальная церемония состоится 21 января, в 14:30, в селе Джгярда Очамчырского района.
(АП): Рой Лагвилава - автор более 30 научных трудов и учебных пособий по экономике, участник многих международных научно-практических конференций и семинаров.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. В связи с кончиной кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета, заслуженного работника высшей школы Республики Абхазия, члена-корреспондента Российской международной академии наук, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Роя Михайловича Лагвилава создана комиссия по организации похорон под председательством главы Администрации Очамчырского района Геннадия Цвижба.
Прощальная церемония состоится 21 января, в 14:30, в селе Джгярда Очамчырского района.
(АП): Рой Лагвилава - автор более 30 научных трудов и учебных пособий по экономике, участник многих международных научно-практических конференций и семинаров.
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