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Создана комиссия по организации похорон Рафаэля Гагулия
16:24, 26 Февраля 2020
Рафаэль Михайлович Гагулия - солист вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", заслуженный артист РА, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. В связи с кончиной известного эстрадного певца, солиста вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Рафаэля Михайловича Гагулия создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры Республики Абхазия Эльвиры Арсалия.
Прощальная панихида пройдёт 28 февраля в 14:00 в "Доме учителя" в Сухуме.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. В связи с кончиной известного эстрадного певца, солиста вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67", заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Рафаэля Михайловича Гагулия создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры Республики Абхазия Эльвиры Арсалия.
Прощальная панихида пройдёт 28 февраля в 14:00 в "Доме учителя" в Сухуме.
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