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Создана комиссия по организации похорон Бочи Аджинджал
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12:03, 23 Августа 2019
Председатель комиссии – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия.
Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Комиссии по организации похорон известного искусствоведа, члена союза писателей Абхазии, члена Союза художников СССР и Абхазии, члена Союза журналистов СССР и Абхазии, заслуженного работника культуры Республики Абхазия, руководителя культурно-благотворительного общества «Апсны» в городе Санкт-Петербург, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Бочи Миджитовича Аджинджал.
Председатель комиссии – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия.
Прощальная церемония состоится 25 августа, в 13:00, по адресу: город Сухум, улица Воронова, 24.
Сухум. 23 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Комиссии по организации похорон известного искусствоведа, члена союза писателей Абхазии, члена Союза художников СССР и Абхазии, члена Союза журналистов СССР и Абхазии, заслуженного работника культуры Республики Абхазия, руководителя культурно-благотворительного общества «Апсны» в городе Санкт-Петербург, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Бочи Миджитовича Аджинджал.
Председатель комиссии – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия.
Прощальная церемония состоится 25 августа, в 13:00, по адресу: город Сухум, улица Воронова, 24.
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