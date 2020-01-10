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Создана комиссия по организации похорон Адиле Шахбасовны Аббас-оглы
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16:02, 15 Января 2020
Председатель комиссии и.о. министра просвещения РА Адгур Какоба.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. В связи с кончиной заслуженного работника культуры Абхазской АССР, ветерана труда, кавалера ордена «Ахьдз-апша» II степени Адиле Шахбасовны Аббас-оглы создана комиссия по организации похорон под председательством и. о. министра просвещения Республики Абхазия Адгура Какоба.
Прощание с Адиле Аббас-оглы пройдёт 18 января в Сухумском Доме учителя. Начало церемонии в 14:00.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. В связи с кончиной заслуженного работника культуры Абхазской АССР, ветерана труда, кавалера ордена «Ахьдз-апша» II степени Адиле Шахбасовны Аббас-оглы создана комиссия по организации похорон под председательством и. о. министра просвещения Республики Абхазия Адгура Какоба.
Прощание с Адиле Аббас-оглы пройдёт 18 января в Сухумском Доме учителя. Начало церемонии в 14:00.
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