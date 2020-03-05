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Создана Госкомиссия по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Первого Президента Абхазии
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13:18, 11 Марта 2020
Распоряжение об этом подписал и.о. Президента РА Валерий Бганба.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.
В состав комиссии вошли:
– Валерий Кварчия – спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – председатель Государственной комиссии;
– Эльвира Арсалия – министр культуры Республики Абхазия;
– Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей Абхазии;
– Рада Аргун – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
– Мзия Бейя – директор Государственного музея Боевой славы им. В. Г. Ардзинба;
– Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета;
– Беслан Дбар – министр по демографии и репатриации Республики Абхазия;
– Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазии;
– Светлана Джергения – председатель Фонда Первого Президента Республики Абхазия;
– Гугуца Джикирба – директор музея Боевой славы им С. П. Дбар;
– Владимир Зантария – общественный деятель;
– Адгур Какоба – министр просвещения Республики Абхазия;
– Кан Кварчия – и.о. главы Администрации г. Сухум;
– Гули Кичба – секретарь Общественной палаты Республики Абхазия;
– Мираб Кишмария – министр обороны Республики Абхазия;
– Даур Кове – министр иностранных дел Республики Абхазия;
– Мушни Ласурия – Народный поэт Абхазии, председатель Ассоциации Союза писателей Абхазии;
– Валерий Смыр – глава Администрации Сухумского района;
– Давид Сангулия – руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
– Альберт Топольян – Герой Абхазии;
– Руслан Хашиг – генеральный директор телеканала «Абаза», председатель Союза журналистов Абхазии;
– Дмитрий Шамба – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия;
– Аполлон Шинкуба – председатель Совета старейшин Республики Абхазия;
– Мусса Экзеков – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Госкомиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Владислава Григорьевича Ардзинба.
В состав комиссии вошли:
– Валерий Кварчия – спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – председатель Государственной комиссии;
– Эльвира Арсалия – министр культуры Республики Абхазия;
– Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей Абхазии;
– Рада Аргун – и.о. генерального директора РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
– Мзия Бейя – директор Государственного музея Боевой славы им. В. Г. Ардзинба;
– Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета;
– Беслан Дбар – министр по демографии и репатриации Республики Абхазия;
– Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазии;
– Светлана Джергения – председатель Фонда Первого Президента Республики Абхазия;
– Гугуца Джикирба – директор музея Боевой славы им С. П. Дбар;
– Владимир Зантария – общественный деятель;
– Адгур Какоба – министр просвещения Республики Абхазия;
– Кан Кварчия – и.о. главы Администрации г. Сухум;
– Гули Кичба – секретарь Общественной палаты Республики Абхазия;
– Мираб Кишмария – министр обороны Республики Абхазия;
– Даур Кове – министр иностранных дел Республики Абхазия;
– Мушни Ласурия – Народный поэт Абхазии, председатель Ассоциации Союза писателей Абхазии;
– Валерий Смыр – глава Администрации Сухумского района;
– Давид Сангулия – руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
– Альберт Топольян – Герой Абхазии;
– Руслан Хашиг – генеральный директор телеканала «Абаза», председатель Союза журналистов Абхазии;
– Дмитрий Шамба – Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия;
– Аполлон Шинкуба – председатель Совета старейшин Республики Абхазия;
– Мусса Экзеков – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.
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