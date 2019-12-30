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Главная / Новости / Русская версия / Создана Госкомиссия по организации похорон государственного и политического деятеля Абхазии Анри Джергения

Создана Госкомиссия по организации похорон государственного и политического деятеля Абхазии Анри Джергения

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12:45, 6 Января 2020
Создана Госкомиссия по организации похорон государственного и политического деятеля Абхазии Анри Джергения
Распоряжение об этом подписал Президент Рауль Хаджимба.

Сухум. 6 января. Апсныпресс. В связи с кончиной видного государственного, политического деятеля бывшего премьер-министра Республики Абхазия Анри Михайловича Джергения Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии  под председательством главы Правительства РА Валерия Бганба.

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