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Создана Госкомиссия по организации похорон государственного и политического деятеля Абхазии Анри Джергения
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12:45, 6 Января 2020
Распоряжение об этом подписал Президент Рауль Хаджимба.
Сухум. 6 января. Апсныпресс. В связи с кончиной видного государственного, политического деятеля бывшего премьер-министра Республики Абхазия Анри Михайловича Джергения Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии под председательством главы Правительства РА Валерия Бганба.
Сухум. 6 января. Апсныпресс. В связи с кончиной видного государственного, политического деятеля бывшего премьер-министра Республики Абхазия Анри Михайловича Джергения Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии под председательством главы Правительства РА Валерия Бганба.
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