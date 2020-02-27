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Создан Штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции
20:02, 27 Февраля 2020
В Абхазию прибудут мобильные санитарно-эпидемические бригады со спецтранспортом, а также бригады врачей эпидемиологов и инфекционистов Минздрава России.
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. В Абхазии создан межведомственный Штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В состав межведомственного штаба вошли представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, МЧС РА, Службы государственной безопасности Абхазии, Генеральной прокуратуры Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, первым пунктом в плане мероприятий межведомственного Штаба станет усиление санитарно-карантинных постов на границах Абхазии с Грузией и Россией при поддержке российского Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. В частности, в Абхазию в ближайшее время прибудут мобильные санитарно-эпидемические бригады со спецтранспортом, а также бригады врачей эпидемиологов и инфекционистов Минздрава России.
Кроме того, республике будет оказано содействие в обеспечении необходимыми медикаментами, расходными материалами, диагностическими тест-системами и средствами индивидуальной защиты.
Бригада медиков санитарно-карантинного поста, который действует на границе по реке Ингур, во время карантина продолжит работу в усиленном режиме. Аналогичный санитарно-карантинный пост будет создан и на границе с РФ по реке Псоу. Необходимое оборудование для него, в том числе, специальные тепловизоры, будут поставлены в республику в ближайшее время.
Также, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии обратилось за оказанием необходимой помощи в противодействии распространению коронавирусной инфекции к международным организациям – ВОЗ, ООН и Евросоюзу.
В республике будут подготовлены медицинские учреждения для проведения двухнедельных карантинных мероприятий при подозрении у пациентов наличия коронавируса, и два медицинских учреждения для оказания при необходимости стационарной медицинской помощи заболевшим, как коронавирусом, так и другими вирусными инфекциями (в том числе сезонными). Во всех медицинских учреждениях Абхазии вводится карантин по сезонным вирусным инфекциям, который закрывает доступ в них посторонним лицам.
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. В Абхазии создан межведомственный Штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В состав межведомственного штаба вошли представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, МЧС РА, Службы государственной безопасности Абхазии, Генеральной прокуратуры Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, первым пунктом в плане мероприятий межведомственного Штаба станет усиление санитарно-карантинных постов на границах Абхазии с Грузией и Россией при поддержке российского Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. В частности, в Абхазию в ближайшее время прибудут мобильные санитарно-эпидемические бригады со спецтранспортом, а также бригады врачей эпидемиологов и инфекционистов Минздрава России.
Кроме того, республике будет оказано содействие в обеспечении необходимыми медикаментами, расходными материалами, диагностическими тест-системами и средствами индивидуальной защиты.
Бригада медиков санитарно-карантинного поста, который действует на границе по реке Ингур, во время карантина продолжит работу в усиленном режиме. Аналогичный санитарно-карантинный пост будет создан и на границе с РФ по реке Псоу. Необходимое оборудование для него, в том числе, специальные тепловизоры, будут поставлены в республику в ближайшее время.
Также, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии обратилось за оказанием необходимой помощи в противодействии распространению коронавирусной инфекции к международным организациям – ВОЗ, ООН и Евросоюзу.
В республике будут подготовлены медицинские учреждения для проведения двухнедельных карантинных мероприятий при подозрении у пациентов наличия коронавируса, и два медицинских учреждения для оказания при необходимости стационарной медицинской помощи заболевшим, как коронавирусом, так и другими вирусными инфекциями (в том числе сезонными). Во всех медицинских учреждениях Абхазии вводится карантин по сезонным вирусным инфекциям, который закрывает доступ в них посторонним лицам.
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