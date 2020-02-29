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Создан оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции

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16:04, 4 Марта 2020
Создан оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
Соответствующее Распоряжение подписал и.о. Президента Абхазии.

Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

В документе говорится:

«В целях защиты населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1.Создать Межведомственный оперативный штаб в следующем составе: Тамаз Цахнакия Т.М. – министр здравоохранения и социального обеспечения РА – руководитель Штаба;

Анри Бобуа – начальник Государственной миграционной службы РА;

Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям РА;

Адгур Какоба – министр просвещения РА;

Даур Кове – министр иностранных дел РА;

Леван Кварацхелия – заместитель министра внутренних дел РА;

Людмила Скорик – главный Государственный санитарный врач РА;

Руслан Тарба – военный прокурор РА;

Нодар Чачхиани – заместитель председателя Службы государственной безопасности РА, начальник Пограничного отряда; главы администраций городов и районов РА.

2. Министерству финансов РА изыскивать средства по финансированию мероприятий, реализуемых Межведомственным оперативным штабом».

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