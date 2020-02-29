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Создан оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
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16:04, 4 Марта 2020
Соответствующее Распоряжение подписал и.о. Президента Абхазии.
Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
В документе говорится:
«В целях защиты населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
1.Создать Межведомственный оперативный штаб в следующем составе: Тамаз Цахнакия Т.М. – министр здравоохранения и социального обеспечения РА – руководитель Штаба;
Анри Бобуа – начальник Государственной миграционной службы РА;
Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям РА;
Адгур Какоба – министр просвещения РА;
Даур Кове – министр иностранных дел РА;
Леван Кварацхелия – заместитель министра внутренних дел РА;
Людмила Скорик – главный Государственный санитарный врач РА;
Руслан Тарба – военный прокурор РА;
Нодар Чачхиани – заместитель председателя Службы государственной безопасности РА, начальник Пограничного отряда; главы администраций городов и районов РА.
2. Министерству финансов РА изыскивать средства по финансированию мероприятий, реализуемых Межведомственным оперативным штабом».
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