Уважаемые читатели! С 27 марта по 7 апреля РГУ «Апсныпресс» переходит на дистанционный режим работы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Журналисты будут следить за поступающей информацией и своевременно сообщать о прои ***
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Создается благотворительный Фонд по борьбе с пандемией
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15:19, 26 Марта 2020
Валерий Бганба встретился с предпринимателями Абхазии.
Сухум. 16 март. Апсныпресс. В Кабинете Министров РА, под председательством и.о. Президента РА Валерия Бганба, прошло открытое совещание с предпринимателями страны, на котором обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Валерий Бганба, открывая встречу, отметил: «Нам всем необходимо беречь себя и окружающих. Как известно, все изданные мной распоряжения были направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания вирусом. Меры на уровне чрезвычайной ситуации, поэтому выполнять все требования координационного штаба необходимо».
По словам Бганба, сейчас все усилия бюджета направлены на здравоохранение. «Мы хотим попросить вас по мере возможности оказать помощь в некоторых вопросах. Например, необходимо приобрести оборудование для искусственной вентиляции легких, тест-системы, маски, дезинфицирующие средства и многое другое. Нужно помочь друг другу, чтобы сохранить свой народ. Я понимаю, мы закрываем предприятия, но это вынужденные меры», - сказал он.
Вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба предложил создать Фонд по борьбе с пандемией на базе ТПП РА, в который войдут предприниматели и представители Минздрава.
Валерий Бганба пояснил, что Минздравсоцобеспечения РА подготовит список всего необходимого, и Правительство рассчитывает на помощь предпринимателей в приобретении этих средств.
«Закупкой необходимых материалов будут заниматься медики. Скоординируем действия», – сказал он.
Со своей стороны, предприниматели попросили организовать сбор средств открыто и заверили, что Правительство может рассчитывать на их поддержку.
Глава ООО «РН-Абхазия» Кристина Озган подчеркнула: «Порядок принятия решений будет обязательно коллективным».
Генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц заявил, что помощь могут оказать все, у кого есть такая возможность: «Основная задача – это организовать сбор средств. Не только предприниматели, но и все, кто смогут, должны помочь. Мы можем предоставить платформу для перечисления средств в Фонд, терминалы, мобильные средства. Берем на себя все технические моменты. Перечисления, как крупные, так и мелкие, будут обязательно на виду».
Глава Минздравсоцобеспечения РА Тамаз Цахнакия проинформировал, что, в первую очередь, необходимо приобрести медикаменты, медицинские изделия, тест-средства и расходные материалы.
По итогам встречи, было инициировано создание благотворительного Фонда по борьбе с пандемией, в состав которого войдут представители предприятий Абхазии и Министерства здравоохранения и социального обеспечения.
Сухум. 16 март. Апсныпресс. В Кабинете Министров РА, под председательством и.о. Президента РА Валерия Бганба, прошло открытое совещание с предпринимателями страны, на котором обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Валерий Бганба, открывая встречу, отметил: «Нам всем необходимо беречь себя и окружающих. Как известно, все изданные мной распоряжения были направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания вирусом. Меры на уровне чрезвычайной ситуации, поэтому выполнять все требования координационного штаба необходимо».
По словам Бганба, сейчас все усилия бюджета направлены на здравоохранение. «Мы хотим попросить вас по мере возможности оказать помощь в некоторых вопросах. Например, необходимо приобрести оборудование для искусственной вентиляции легких, тест-системы, маски, дезинфицирующие средства и многое другое. Нужно помочь друг другу, чтобы сохранить свой народ. Я понимаю, мы закрываем предприятия, но это вынужденные меры», - сказал он.
Вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба предложил создать Фонд по борьбе с пандемией на базе ТПП РА, в который войдут предприниматели и представители Минздрава.
Валерий Бганба пояснил, что Минздравсоцобеспечения РА подготовит список всего необходимого, и Правительство рассчитывает на помощь предпринимателей в приобретении этих средств.
«Закупкой необходимых материалов будут заниматься медики. Скоординируем действия», – сказал он.
Со своей стороны, предприниматели попросили организовать сбор средств открыто и заверили, что Правительство может рассчитывать на их поддержку.
Глава ООО «РН-Абхазия» Кристина Озган подчеркнула: «Порядок принятия решений будет обязательно коллективным».
Генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц заявил, что помощь могут оказать все, у кого есть такая возможность: «Основная задача – это организовать сбор средств. Не только предприниматели, но и все, кто смогут, должны помочь. Мы можем предоставить платформу для перечисления средств в Фонд, терминалы, мобильные средства. Берем на себя все технические моменты. Перечисления, как крупные, так и мелкие, будут обязательно на виду».
Глава Минздравсоцобеспечения РА Тамаз Цахнакия проинформировал, что, в первую очередь, необходимо приобрести медикаменты, медицинские изделия, тест-средства и расходные материалы.
По итогам встречи, было инициировано создание благотворительного Фонда по борьбе с пандемией, в состав которого войдут представители предприятий Абхазии и Министерства здравоохранения и социального обеспечения.
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