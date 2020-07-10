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Союз журналистов Абхазии вступил в Международную федерацию журналистов
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15:33, 10 Июля 2020
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.
Сухум. 10 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг на пресс-конференции сообщил что, СЖ Абхазии вступил в Международную федерацию журналистов.
По словам Руслана Хашиг, работа по вступлению в МФЖ проводилась в течение 2 лет: «В период сотрудничества и работы с МФЖ я убедился, что это абсолютно не политизированная организация. Хочу отметить роль Владимира Соловьева и Тимура Шафир, руководства СЖ России, которые непосредственно оказывали нам помощь в решении этих задач».
Руслан Хашиг отметил: «Вступление в МФЖ открывает новые возможности. Одни из самых принципиальных позиций, которые отстаивают в МФЖ – правозащитная работа, продвижение профессии, образовательное направление, социально-политический и экономический статус журналистов. Например, обозначен тезис – если хоть один союз журналистов в мире перестанет существовать, это станет серьезным вызовом для всего мирового журналистского сообщества. Такой посыл нас вдохновляет и поддерживает».
Кроме того, как сообщил председатель СЖ РА, на исполкоме МФЖ было принято решение провести конгресс профессионального сообщества в 2020 году в Монголии. «Хочу напомнить, что в рамках Сочинского форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с профсообществами Монголии и Болгарии. Тогда многие в Абхазии шутили: «Зачем нам соглашение о сотрудничестве с Монгольской журналистской организацией?» И вот результат того соглашения. Это будет крупный форум, на который приедут более 400 журналистов со всего мира, и там будет проходить очередной конгресс МФЖ», - подчеркнул Хашиг.
Сухум. 10 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг на пресс-конференции сообщил что, СЖ Абхазии вступил в Международную федерацию журналистов.
По словам Руслана Хашиг, работа по вступлению в МФЖ проводилась в течение 2 лет: «В период сотрудничества и работы с МФЖ я убедился, что это абсолютно не политизированная организация. Хочу отметить роль Владимира Соловьева и Тимура Шафир, руководства СЖ России, которые непосредственно оказывали нам помощь в решении этих задач».
Руслан Хашиг отметил: «Вступление в МФЖ открывает новые возможности. Одни из самых принципиальных позиций, которые отстаивают в МФЖ – правозащитная работа, продвижение профессии, образовательное направление, социально-политический и экономический статус журналистов. Например, обозначен тезис – если хоть один союз журналистов в мире перестанет существовать, это станет серьезным вызовом для всего мирового журналистского сообщества. Такой посыл нас вдохновляет и поддерживает».
Кроме того, как сообщил председатель СЖ РА, на исполкоме МФЖ было принято решение провести конгресс профессионального сообщества в 2020 году в Монголии. «Хочу напомнить, что в рамках Сочинского форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с профсообществами Монголии и Болгарии. Тогда многие в Абхазии шутили: «Зачем нам соглашение о сотрудничестве с Монгольской журналистской организацией?» И вот результат того соглашения. Это будет крупный форум, на который приедут более 400 журналистов со всего мира, и там будет проходить очередной конгресс МФЖ», - подчеркнул Хашиг.
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