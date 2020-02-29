Союз журналистов Абхазии призвал правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов

Союз журналистов РА распространил заявление.



Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сделал заявление от имени СЖ РА, в связи с нападением на журналистов Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности.



В заявлении говорится:



«К большому сожалению, вопросы, связанные с безопасностью журналистов, становятся актуальными в эти дни. Недопустимо оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие.



Союз журналистов РА осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, воспрепятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ.



Союз журналистов призывает работников СМИ сотрудничать с правоохранительными органами для расследования всех фактов нарушения прав журналистов.



Союз журналистов призывает все политические силы соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность и помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова и работы любого журналиста и редакции в целом.



СЖ РА призывает всех журналистов республики оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране».

