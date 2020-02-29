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Союз журналистов Абхазии призвал правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов
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20:02, 3 Марта 2020
Союз журналистов РА распространил заявление.
Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сделал заявление от имени СЖ РА, в связи с нападением на журналистов Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности.
В заявлении говорится:
«К большому сожалению, вопросы, связанные с безопасностью журналистов, становятся актуальными в эти дни. Недопустимо оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие.
Союз журналистов РА осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, воспрепятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ.
Союз журналистов призывает работников СМИ сотрудничать с правоохранительными органами для расследования всех фактов нарушения прав журналистов.
Союз журналистов призывает все политические силы соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность и помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова и работы любого журналиста и редакции в целом.
СЖ РА призывает всех журналистов республики оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране».
Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сделал заявление от имени СЖ РА, в связи с нападением на журналистов Изиду Чаниа и Ольгу Джонуа с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности.
В заявлении говорится:
«К большому сожалению, вопросы, связанные с безопасностью журналистов, становятся актуальными в эти дни. Недопустимо оказание давления, нападение на журналистов, тем более физическое насилие.
Союз журналистов РА осуждает подобные действия и призывает правоохранительные органы объективно и оперативно расследовать факты нарушения прав журналистов, воспрепятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ.
Союз журналистов призывает работников СМИ сотрудничать с правоохранительными органами для расследования всех фактов нарушения прав журналистов.
Союз журналистов призывает все политические силы соблюдать и уважать права журналистов на профессиональную деятельность и помнить, что безопасность журналистов является необходимым условием свободы слова и работы любого журналиста и редакции в целом.
СЖ РА призывает всех журналистов республики оперативно, объективно и беспристрастно освещать события, происходящие в стране».
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