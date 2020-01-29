Союз журналистов Абхазии поздравил Госинформагентство «Апсныпресс» с 25-летием

Государственному информационному агентству «Апсныпресс» - 25 лет!



Сухум. 31 января. Апсныпресс. Союз журналистов Абхазии поздравил коллектив Государственного информационного агентства "Апсныпресс" с 25-летием со дня основания!



«Апсныпресс» был образован в 1995 году. Это был тяжелый период в новейшей истории нашей страны, которая добилась свободы и независимости в результате Отечественной войны народа Абхазии. В это время, когда республика находилось в блокаде, страна нуждалась в серьезном информационном ресурсе, который объективно информировал о событиях, происходящих в Абхазии. Им стал «Апсныпресс», который явился и первым информационным агентством в истории СМИ Абхазии.



За это время агентством создана реальная летопись послевоенной хроники страны, накоплен богатый архив, ставший наглядным пособием, живой историей нашей Родины. В редакции информационного агентства «Апсныпресс» хорошую профессиональную школу прошли многие молодые журналисты республики.



Желаем коллективу «Апсныпресс» и впредь держать руку на пульсе времени, объективно и оперативно отражать вес спектр общественно-политической жизни страны. Новых творческих достижений, здоровья и благополучия, уважаемые коллеги!»

