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Союз парламентариев Абхазии призвал всех граждан Республики Абхазия, вне зависимости от политических предпочтений, принять участие в выборах
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15:00, 3 Сентября 2019
Союз парламентариев Абхазии выступил с обращением.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Союз парламентариев Абхазии выступил с обращением к гражданам республики накануне повторного голосования на выборах Президента РА.
В обращении говорится:
«Дорогие сограждане, 25 августа 2019 года состоялся первый тур голосования по выборам Президента Республики Абхазия. По мнению, как местных, так и международных наблюдателей, выборы прошли в строгом соответствии с законодательством, демократично, свободно, без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги волеизъявления избирателей. Нынешняя предвыборная кампания не отмечалась острым накалом политических страстей, которые были присущи предыдущим выборам главы государства.
На 8 сентября назначено повторное голосование, и нам в очередной раз предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшее развитие государства. От этого зависит не только исполнение наших надежд и ожиданий, но и историческая ответственность, заложенная веками в нашем обществе – сохранение государственности.
Члены Союза парламентариев Абхазии являются депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия нынешнего и прошлых созывов. Мы поддерживали и поддерживаем разных кандидатов на нынешних выборах. Но, несмотря на различия в политических взглядах, мы едины во мнении, что только уважительное отношение к иному конструктивному мнению и политическому выбору даст нам шанс сохранить стабильность в нашей стране и заложить фундамент для будущего развития и процветания.
Опираясь на основы демократии и справедливости, принципы народовластия и Апсуара, мы обращаемся к кандидатам в Президенты Республики Абхазия и их сторонникам с призывом достойно провести предстоящее голосование, тем самым в очередной раз доказать себе и всему миру, что мы граждане правового государства.
Союз парламентариев Абхазии призывает всех граждан Республики Абхазия, вне зависимости от политических предпочтений, принять участие в выборах, исполнить свой гражданский долг, не быть безучастным к судьбе нашего государства. Ведь в конечном итоге цель у всех одна – процветание нашей Родины – Апсны!»
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Союз парламентариев Абхазии выступил с обращением к гражданам республики накануне повторного голосования на выборах Президента РА.
В обращении говорится:
«Дорогие сограждане, 25 августа 2019 года состоялся первый тур голосования по выборам Президента Республики Абхазия. По мнению, как местных, так и международных наблюдателей, выборы прошли в строгом соответствии с законодательством, демократично, свободно, без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги волеизъявления избирателей. Нынешняя предвыборная кампания не отмечалась острым накалом политических страстей, которые были присущи предыдущим выборам главы государства.
На 8 сентября назначено повторное голосование, и нам в очередной раз предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшее развитие государства. От этого зависит не только исполнение наших надежд и ожиданий, но и историческая ответственность, заложенная веками в нашем обществе – сохранение государственности.
Члены Союза парламентариев Абхазии являются депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия нынешнего и прошлых созывов. Мы поддерживали и поддерживаем разных кандидатов на нынешних выборах. Но, несмотря на различия в политических взглядах, мы едины во мнении, что только уважительное отношение к иному конструктивному мнению и политическому выбору даст нам шанс сохранить стабильность в нашей стране и заложить фундамент для будущего развития и процветания.
Опираясь на основы демократии и справедливости, принципы народовластия и Апсуара, мы обращаемся к кандидатам в Президенты Республики Абхазия и их сторонникам с призывом достойно провести предстоящее голосование, тем самым в очередной раз доказать себе и всему миру, что мы граждане правового государства.
Союз парламентариев Абхазии призывает всех граждан Республики Абхазия, вне зависимости от политических предпочтений, принять участие в выборах, исполнить свой гражданский долг, не быть безучастным к судьбе нашего государства. Ведь в конечном итоге цель у всех одна – процветание нашей Родины – Апсны!»
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