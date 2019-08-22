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Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2020 год спрогнозирована в сумме 3 805 823,3 тысячи рублей
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16:24, 22 Августа 2019
Принят Индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2020 год.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА был утвержден Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год. Как отметил, представляя документ, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, проект Индикативного плана социально-экономического развития РА на 2020 год основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2018 год и I квартал 2019 года.
Ардзинба назвал цифры: «Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2020 год спрогнозирован в сумме 86 827 952,4 тыс рублей, в том числе, в сельском хозяйстве – 8 977 325,0 тыс рублей, во внешнеэкономической деятельности – 26 245 583,7 тыс рублей. Прогнозные объемы производства в 2020 году, без учета сельского хозяйства и показателей внешнеэкономической деятельности, составили 51 605 043,7 тыс рублей, что на 0,3% больше аналогичных показателей, запланированных на 2019 год, и на 10,1% больше по сравнению с фактическими показателями 2018 года. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2020 год спрогнозирована в сумме 3 805 823,3 тыс рублей, в том числе, в сельском хозяйстве – 53 748,0 тысяч рублей. Прогнозная прибыль по всем отраслям экономики, без учета сельского хозяйства, составила 3 752 075,3 тыс рублей, что на 6,7% меньше аналогичных показателей, запланированных на 2019 год, и на 5,1% больше по сравнению с фактическими показателями 2018 года».
При этом, по словам министра экономики, наибольшая доля от совокупного объема производства приходится на торговлю (60,9%), промышленность (11,9%), курорты и туризм (5,5%). «Наибольшая доля от совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (31,4%), промышленность (30,6%) и связь (16,9%). Прогнозируемый объем промышленного производства составит 5 986 334,8 тыс рублей, что на 0,5% больше запланированных показателей на 2019 год и на 1,4% больше, чем факт 2018 года. Прогнозируемая прибыль будет на уровне 1 149 474,5 тыс рублей, что на 10,5% меньше плана на 2019 год и на 1,8% меньше факта 2018 года. Планируемая рентабельность отрасли составит 19,2%. В торговой отрасли объем товарооборота спрогнозирован в размере 30 580 529,7 тыс рублей, что на 2,9% ниже прогнозного показателя 2019 года и на 7,0% больше фактических показателей 2018 года. Прибыль при этом спрогнозирована в размере 1 179 377,9 тыс рублей, что на 1,1% меньше прогнозных данных 2019 год, и на 4,2% больше фактических показателей 2018 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 3,9%. Совокупный объем в курортно-туристической отрасли прогнозируется на уровне 2 752 070,0 тыс рублей, что на 1,2% больше запланированного на 2019 год, и на 33,9% больше фактических показателей 2018 года. Совокупная прибыль прогнозируется на уровне 310 036,0 тыс рублей, что на 19,4% меньше прогнозных данных 2019 года, но на 75,2% больше фактических показателей 2018 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 11,3%. По данным Министерства сельского хозяйства РА, прогнозный объем производства в сельском хозяйстве планируется на уровне 8 977 325,0 тыс рублей, что на 3,1% меньше по сравнению с прогнозом на 2019 год, и на 13,5% меньше плановых показателей 2018 года. Прибыль прогнозируется в размере 53 748,0 тыс рублей. Рентабельность в отрасли ожидается на уровне 0,6%», – сказал Ардзинба.
В Индикативном плане также спрогнозирован внешнеторговый оборот: «Прогнозируемый объем экспорта составит 5 368 293,5 тыс рублей, что на 32,7% больше прогнозных объемов на 2019 год, и на 4,0% больше фактических показателей 2018 года. Прогнозируемый объем импортных поставок составит 20 877 290,2 тыс рублей, что больше на 2,0% прогнозных показателей 2019 года, и на 12,6% больше фактических показателей 2018 года».
Кроме того, приводятся прогнозные цифры занятых во внебюджетной сфере: их численность прогнозируется на уровне 21 194 человек, в том числе, в сельском хозяйстве 3 575 человек, с общим фондом заработной платы 3 475 650,8 тыс рублей, с учетом сельского хозяйства. Таким образом, в среднем заработная плата, без учета сельского хозяйства, будет на уровне 15 662,6 рублей в месяц.
Как подчеркивается в Плане, его выполнение в полной мере зависит не только от соблюдения требований законодательства, но и от бюджетной политики Министерства финансов РА и кредитной политики Национального банка РА.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА был утвержден Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год. Как отметил, представляя документ, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, проект Индикативного плана социально-экономического развития РА на 2020 год основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2018 год и I квартал 2019 года.
Ардзинба назвал цифры: «Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2020 год спрогнозирован в сумме 86 827 952,4 тыс рублей, в том числе, в сельском хозяйстве – 8 977 325,0 тыс рублей, во внешнеэкономической деятельности – 26 245 583,7 тыс рублей. Прогнозные объемы производства в 2020 году, без учета сельского хозяйства и показателей внешнеэкономической деятельности, составили 51 605 043,7 тыс рублей, что на 0,3% больше аналогичных показателей, запланированных на 2019 год, и на 10,1% больше по сравнению с фактическими показателями 2018 года. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2020 год спрогнозирована в сумме 3 805 823,3 тыс рублей, в том числе, в сельском хозяйстве – 53 748,0 тысяч рублей. Прогнозная прибыль по всем отраслям экономики, без учета сельского хозяйства, составила 3 752 075,3 тыс рублей, что на 6,7% меньше аналогичных показателей, запланированных на 2019 год, и на 5,1% больше по сравнению с фактическими показателями 2018 года».
При этом, по словам министра экономики, наибольшая доля от совокупного объема производства приходится на торговлю (60,9%), промышленность (11,9%), курорты и туризм (5,5%). «Наибольшая доля от совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (31,4%), промышленность (30,6%) и связь (16,9%). Прогнозируемый объем промышленного производства составит 5 986 334,8 тыс рублей, что на 0,5% больше запланированных показателей на 2019 год и на 1,4% больше, чем факт 2018 года. Прогнозируемая прибыль будет на уровне 1 149 474,5 тыс рублей, что на 10,5% меньше плана на 2019 год и на 1,8% меньше факта 2018 года. Планируемая рентабельность отрасли составит 19,2%. В торговой отрасли объем товарооборота спрогнозирован в размере 30 580 529,7 тыс рублей, что на 2,9% ниже прогнозного показателя 2019 года и на 7,0% больше фактических показателей 2018 года. Прибыль при этом спрогнозирована в размере 1 179 377,9 тыс рублей, что на 1,1% меньше прогнозных данных 2019 год, и на 4,2% больше фактических показателей 2018 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 3,9%. Совокупный объем в курортно-туристической отрасли прогнозируется на уровне 2 752 070,0 тыс рублей, что на 1,2% больше запланированного на 2019 год, и на 33,9% больше фактических показателей 2018 года. Совокупная прибыль прогнозируется на уровне 310 036,0 тыс рублей, что на 19,4% меньше прогнозных данных 2019 года, но на 75,2% больше фактических показателей 2018 года. Среднеотраслевая рентабельность составит 11,3%. По данным Министерства сельского хозяйства РА, прогнозный объем производства в сельском хозяйстве планируется на уровне 8 977 325,0 тыс рублей, что на 3,1% меньше по сравнению с прогнозом на 2019 год, и на 13,5% меньше плановых показателей 2018 года. Прибыль прогнозируется в размере 53 748,0 тыс рублей. Рентабельность в отрасли ожидается на уровне 0,6%», – сказал Ардзинба.
В Индикативном плане также спрогнозирован внешнеторговый оборот: «Прогнозируемый объем экспорта составит 5 368 293,5 тыс рублей, что на 32,7% больше прогнозных объемов на 2019 год, и на 4,0% больше фактических показателей 2018 года. Прогнозируемый объем импортных поставок составит 20 877 290,2 тыс рублей, что больше на 2,0% прогнозных показателей 2019 года, и на 12,6% больше фактических показателей 2018 года».
Кроме того, приводятся прогнозные цифры занятых во внебюджетной сфере: их численность прогнозируется на уровне 21 194 человек, в том числе, в сельском хозяйстве 3 575 человек, с общим фондом заработной платы 3 475 650,8 тыс рублей, с учетом сельского хозяйства. Таким образом, в среднем заработная плата, без учета сельского хозяйства, будет на уровне 15 662,6 рублей в месяц.
Как подчеркивается в Плане, его выполнение в полной мере зависит не только от соблюдения требований законодательства, но и от бюджетной политики Министерства финансов РА и кредитной политики Национального банка РА.
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