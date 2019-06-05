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Советник Президента прокомментировал обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
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17:59, 6 Июня 2019
Отец Виссарион принял решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонахов Дорофея и Андрея без покаяния.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Советник Президента Абхазии по вопросам религии Резо Кация прокомментировал ситуацию в религиозной сфере.
В комментарии говорится:
«В последнее время, в связи с обострением разногласий между духовенством Абхазии, к Президенту Республики Абхазия поступали многочисленные обращения как от конфликтующих клириков, так и от мирян, а также представителей общественности с просьбой об урегулировании конфликта. Существующие разногласия на протяжении последних лет привели разделенных клириков и паству к противостоянию и конфликтной ситуации в обществе.
Во избежание непредсказуемых последствий, председатель церковного Совета Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа принял непростое для себя и паствы АПЦ решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) без покаяния.
В надежде на установление мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии данное обращение подписано и Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба».
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Советник Президента Абхазии по вопросам религии Резо Кация прокомментировал ситуацию в религиозной сфере.
В комментарии говорится:
«В последнее время, в связи с обострением разногласий между духовенством Абхазии, к Президенту Республики Абхазия поступали многочисленные обращения как от конфликтующих клириков, так и от мирян, а также представителей общественности с просьбой об урегулировании конфликта. Существующие разногласия на протяжении последних лет привели разделенных клириков и паству к противостоянию и конфликтной ситуации в обществе.
Во избежание непредсказуемых последствий, председатель церковного Совета Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа принял непростое для себя и паствы АПЦ решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) без покаяния.
В надежде на установление мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии данное обращение подписано и Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба».
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