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Советник Президента прокомментировал обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

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17:59, 6 Июня 2019
Советник Президента прокомментировал обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Отец Виссарион принял решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонахов Дорофея и  Андрея без покаяния.

Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Советник Президента Абхазии по вопросам религии Резо Кация прокомментировал ситуацию в религиозной сфере.

В комментарии говорится:

«В последнее время, в связи с обострением разногласий между духовенством Абхазии, к Президенту Республики Абхазия поступали многочисленные обращения как от конфликтующих клириков, так и от мирян, а также представителей общественности с просьбой об урегулировании конфликта. Существующие разногласия на протяжении последних лет привели разделенных клириков и паству к противостоянию и конфликтной ситуации в обществе.

Во избежание непредсказуемых последствий, председатель церковного Совета Абхазской православной церкви отец Виссарион  Аплиаа принял непростое для себя и паствы АПЦ решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) без покаяния.

В надежде на установление мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии данное обращение подписано и Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба».

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