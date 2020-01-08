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Совет старейшин о захвате правительственных зданий: это войдет в историю, как позорная страница, порочащая честь и славу Абхазии, омытую святой кровью ее защитников
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15:16, 10 Января 2020
Совет старейшин Абхазии распространил обращение к народу.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Совет старейшин Республики Абхазии обратился к народу Абхазии.
В обращении, в частности, говорится:
«Уважаемые сограждане, как известно, 9 января 2020 года, в столице Республики Абхазия, городе Сухум, представители оппозиции совершили захват комплекса правительственных зданий, нанеся при этом огромный материальный ущерб государству. Этот случай войдет в историю нашей страны, как позорная страница, порочащая честь и славу Абхазии, омытую святой кровью ее защитников.
Испокон веков у абхазов всегда были такие отличительные черты, как почитание старших, уважительное отношение друг к другу, смелость, героизм – все, что называется Апсуара. Но сегодня под видом государственных интересов, окрашенных в политический цвет, некоторые люди продвигают собственную выгоду. Такие события разрушают основу государственности, но, безусловно, радуют наших недругов и огорчают друзей.
Сегодня, как никогда, нужно проявлять терпение и выдержку. Проблемы не решаются на улице. Выход из политического кризиса должен быть найден в соответствии с нашей Конституцией. Другого пути нет!»
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Совет старейшин Республики Абхазии обратился к народу Абхазии.
В обращении, в частности, говорится:
«Уважаемые сограждане, как известно, 9 января 2020 года, в столице Республики Абхазия, городе Сухум, представители оппозиции совершили захват комплекса правительственных зданий, нанеся при этом огромный материальный ущерб государству. Этот случай войдет в историю нашей страны, как позорная страница, порочащая честь и славу Абхазии, омытую святой кровью ее защитников.
Испокон веков у абхазов всегда были такие отличительные черты, как почитание старших, уважительное отношение друг к другу, смелость, героизм – все, что называется Апсуара. Но сегодня под видом государственных интересов, окрашенных в политический цвет, некоторые люди продвигают собственную выгоду. Такие события разрушают основу государственности, но, безусловно, радуют наших недругов и огорчают друзей.
Сегодня, как никогда, нужно проявлять терпение и выдержку. Проблемы не решаются на улице. Выход из политического кризиса должен быть найден в соответствии с нашей Конституцией. Другого пути нет!»
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