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Совет Штаба Рауля Хаджимба: советуем всем дождаться окончательных результатов выборов и принять их как данность

127
12:49, 30 Августа 2019
Совет Штаба Рауля Хаджимба: советуем всем дождаться окончательных результатов выборов и принять их как данность
Совет Штаба кандидата в Президенты РА Рауля Хаджимба сделал заявление.

Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Совет Штаба кандидата в Президенты РА Рауля Хаджимба прокомментировал заявление Политической партии  «Амцахара», распространенное 29 августа 2019 г., отметив его «агрессивность и непомерную амбициозность».

В обращении Штаба кандидата в Президенты РА Рауля Хаджимба также говорится:

«Вместо того, чтобы дать объективную оценку и обширный анализ ситуации, призвать всех к здравомыслию, сдержанности и спокойствию, авторы заявления пытаются сместить акценты исключительно на личность кандидата в Президенты, действующего Главы государства Рауля Хаджимба, совершенно бездоказательно, огульно обвиняя его в противоправных, на их взгляд, действиях, связанных с политическими событиями 2004 и 2014 гг.

Такой тон обращения вынуждает Совет Штаба кандидата в Президенты Рауля Хаджимба сделать ответное однозначное заявление.

Избирательная кампания проходит в достаточно стабильной обстановке. По меньшей мере, неэтично, опережая события, выступать с подобными предупреждениями и угрозами, как будто кто-то может запретить кому-то выиграть выборы. Зря внушили себе представители ПП «Амцахара», что значительная часть абхазского общества, поддерживающая кандидатуру опытного и уважаемого политика Рауля Хаджимба, который вносит весомый вклад в формирование нашей государственности, под воздействием чьей-либо пропаганды изменит свою взвешенную гражданскую позицию.

Мы уважаем ваш выбор, господа! Будьте любезны с таким же уважением относиться и к нашему выбору!

Перспектива избрания Рауля Хаджимба на второй срок, на наш взгляд, вполне реальна, и вряд ли можно воспрепятствовать ей голословными и амбициозными заявлениями! В то же время, все зависит от волеизъявления народа Абхазии. Советуем всем, кто предпочитает вести диалог языком ультиматумов спокойно дождаться окончательных результатов выборов и принять их как данность».
 


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