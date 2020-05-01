Совещание по развитию сельхозотрасли прошло в Кабмине

На совещании присутствовали и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия, руководители профильных отделов Минсельхоза, начальники сельхозуправлений администраций районов.



Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Под председательством первого вице-премьера Республики Абхазия Беслана Джопуа, с участием и.о. министра сельского хозяйства Амирана Какалия, руководителей профильных отделов Минсельхоза, начальников сельхозуправлений администраций районов состоялось расширенное рабочее совещание, посвященное вопросам сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Открывая совещание, Беслан Джопуа сказал: «Комитет сельского хозяйства преобразовался в Министерство, и мы надеемся, что поменяются и подходы к работе в этой сфере. В нашей стране сельское хозяйство является ключевой отраслью. Мы хотим, чтобы аграрии республики понимали, что руководство страны возлагает надежды на отрасль и подходит к вопросам развития агропромышленных территорий достаточно серьёзно. Сегодня, ввиду экономической ситуации во всём мире, это - как никогда актуально. Прошу вас рассказать о ваших проблемах на местах и о том, как проходят весенне-полевые работы».



На совещании были обсуждены итоги прошедших мероприятий по борьбе с мраморным клопом, прогнозы выявления новых очагов вредоносных возбудителей болезней растений.



«Самым действенным способом борьбы с мраморным клопом оказался механический сбор вредителя. Распоряжением Кабинета Министров на мероприятия по механическому сбору коричнево-мраморного клопа из бюджета были выделены средства в размере 7 млн. рублей. Благодаря тесному взаимодействию местных органов власти с центральными, ответственности граждан мероприятие прошло успешно. Было собрано и уничтожено свыше 5 тыс. кг вредителей», – отметил и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия.



Он также добавил, что на основании заключения специалистов из Абхазии, а также международных организаций и представителей Россельхознадзора ситуация с мраморным клопом улучшилась примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на это, средства для борьбы с клопом заложены и на 2020 год.



«У нас разработана программа использования феромонов для борьбы с мраморным клопом, заложены статьи расходов на эти мероприятия», – добавил Какалия



Об обеспечении биобезопасности в стране рассказал начальник Службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.

«Существуют проблемы с грибковыми заболеваниями ореха-фундука, которые появились еще в 2017 году. В прошлом году, в апреле, мы проводили его обработку химическими веществами для борьбы с грибковыми болезнями растений. В восточных районах мы получили положительный результат. Если к середине июня мы не сможем получить фунгициды, то проблемы с потерей ореха возникнут вновь»,- сказал Герия.



При этом Беслан Джопуа отметил, что для предотвращения серьезных потерь у граждан такой высокодоходной плодовой культуры, как орех-фундук, необходимо уже сегодня разработать план мероприятий, в котором учитывалась бы обработка угодий сразу несколькими препаратами – от насекомого вредителя и от грибкового.



О проведения весенне-полевых работ проинформировал и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия. По информации Какалия, в этом году по всей стране сельскохозяйственными посевами будет занято почти 6000 га плодородной земли. Вспахано уже 3233 га. При том, что показатель за аналогичный период 2019 года - 2000 га.



Речь также шла о технических возможностях Минсельхоза в районах. По данным ведомства, в системе сельского хозяйства в наличии 222 единицы спецтехники, в том числе пахотных тракторов - 157 единиц.

Машинно-технологическим станциям Минсельхоза принадлежит 132 единицы, 30 из которых подлежат списанию.



Вице-премьер Беслан Джопуа поднял вопрос соблюдения агротехнических сроков, вопросы технического обслуживания спецмашин и другое.



Джопуа подчеркнул, что Правительство приложит усилия, чтобы в новом финансовом году в бюджете республики были предусмотрены средства для приобретения запчастей и комплектующих к спецавтотехнике в начале года.

«Необходимо заранее заботиться о том, чтобы комплекс мер по поддержанию работоспособности или исправности техники осуществлялся вовремя. А подготовка и проведение главных сельхозработ года – весенне-полевых мероприятий проходили беспрепятственно», – добавил Джопуа.



Подводя итоги совещания, первый вице-премьер поручил представителям профильных ведомств подготовить предложения по разработке и реализации мер по стимулированию деятельности собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов участков для повышения плодородия сельхозземель и эффективного использования пашни.

