Сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры РА подвергнуты дисциплинарному наказанию

По результатам совещания при Генпрокуроре было принято решение о дисциплинарном наказании сотрудников ведомства за незаконное прекращение уголовных дел.



Сухум. 8 марта. Апсныпресс. 7 марта 2020 года, примерно в 16:20 мин, в городе Сухум по поручению Генпрокуратуры оперативными службами СГБ РА, совместно с ОУР УВД по г. Сухум задержан и водворен в ИВС МВД РА житель с. Нижняя Эшера, - Лакербая Тенгиз Мурманович (по прозвищу Тенгуляш) 1981 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.



Лакербая органом предварительного расследования обвиняется в совершении двух эпизодов хищения личного имущества с проникновением в жилище, двух эпизодов хранения наркотических веществ, без цели сбыта, а также трех эпизодов незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия.



Уголовное дело в отношении Лакербая Т.М. было возбуждено СО УВД по городу Сухум 19 сентября 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, по факту тайного хищения имущества имевшего место в г. Сухум 18 сентября 2019 года принадлежащего гражданам РФ - Новикову А.И. и Новиковой Г.А., а именно денежных средства в размере 60 000 руб., двух сотовых телефонов, двух банковских карт и страхового медицинский полиса.



В тот же день, 19 сентября 2019 года, СО УВД по городу Сухум в отношении Лакербая Т.М. возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, по факту хищения личного имущества с проникновением в помещение, имевшего место 18 сентября 2019 года в г. Сухум, принадлежащего гражданке Харчилава И.Ш., а именно: комплекта золотых серег с бриллиантовыми осколками и ноутбука.



21 сентября 2019 г. органом расследования по уголовному делу по подозрению в совершении данных преступлений задержаны Лакербая Тенгиз Мурманович и Гулия Омар Гивиевич. В ходе личного досмотра Лакербая Т.М., были обнаружены и изъяты две желатиновые капсулы психотропного вещества «Прегабалин», и огнестрельное оружие пистолет «GLOCK», снаряженный обоймой с 15 патронами и запасной обоймой с 33 патронами.



В ходе обыска по месту жительства Лакербая Т.М., в селе Нижняя Эшера было обнаружено ранее похищенное имущество граждан Новикова А.И., Новиковой Г.А. и Харчилава И.Ш., а также незаконно хранимый: пистолет системы «Макаров» с обоймой, снаряженной восьмью патронами, обойма, снаряженная семью патронами, пистолет системы «Макаров» - с обоймой, снаряженной четырьмя патронами, пистолетные патроны 9 мм «Luger» (9х19) FMJ в количестве 70 шт., а также наркотическое средство «метадон».



24 сентября 2019 года в отношении Гулия О.Г. и 1 октября 2019 г. в отношении Лакербая Т. М. Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



8 ноября 2019 г. настоящее уголовное дело изъято из производства СУ МВД РА и для дальнейшего расследования передано в СУ Генеральной прокуратуры РА.



14 ноября 2019 г. в отношении Лакербая Т.М. Следственным Управлением Генеральной прокуратуры РА, уголовное преследование в отношении Лакербая Т.М. по двум эпизодам хищения личного имущества прекращено, а ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



19 ноября 2019 г. уголовное дело по обвинению Гулия О.Г. по ч. 3 ст. 155 и ч. 3 ст. 155 УК РА направлено в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело по обвинению Лакербая Т.М. по факту незаконного хранения оружия и наркотических средств, выделено в отдельное производство и также направлено в суд.



28 февраля 2020 г. уголовные дела по обвинению Гулия О.Г. и Лакербая Т.М. возвращены из суда для производства дополнительного следствия.



В тот же день постановлением замгенпрокурора РА вынесены постановления об отмене прекращения уголовного преследования по обвинению Лакербая Т.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 155, ч. 3 ст. 155 УК РА.



6 марта 2020 г. в отношении Лакербая Т.М. прокурором отменена ранее избранная мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и оперативным службам дано поручение о его задержании, которое было исполнено 7 марта 2020 г.



Вышеуказанные уголовные дела были вновь соединены в одно производство и оно направлено для производства расследования в СО УВД г. Сухум.



Как отмечается в сообщении, по результатам изучения уголовных дел, а также ряда других уголовных дел повлекших незаконные прекращения уголовного преследования, при Генеральном прокуроре РА Адгуре Агрба было проведено оперативное совещание.



По результатам совещания было принято решение о дисциплинарном наказании сотрудников Следственного управления Генеральной прокуратуры РА, кроме того, согласно принятому решению, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Нонна Смыр будет подвергнута дисциплинарному взысканию после возвращения из больничного отпуска.

