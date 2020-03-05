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Сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры РА подвергнуты дисциплинарному наказанию
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13:17, 8 Марта 2020
По результатам совещания при Генпрокуроре было принято решение о дисциплинарном наказании сотрудников ведомства за незаконное прекращение уголовных дел.
Сухум. 8 марта. Апсныпресс. 7 марта 2020 года, примерно в 16:20 мин, в городе Сухум по поручению Генпрокуратуры оперативными службами СГБ РА, совместно с ОУР УВД по г. Сухум задержан и водворен в ИВС МВД РА житель с. Нижняя Эшера, - Лакербая Тенгиз Мурманович (по прозвищу Тенгуляш) 1981 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
Лакербая органом предварительного расследования обвиняется в совершении двух эпизодов хищения личного имущества с проникновением в жилище, двух эпизодов хранения наркотических веществ, без цели сбыта, а также трех эпизодов незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия.
Уголовное дело в отношении Лакербая Т.М. было возбуждено СО УВД по городу Сухум 19 сентября 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, по факту тайного хищения имущества имевшего место в г. Сухум 18 сентября 2019 года принадлежащего гражданам РФ - Новикову А.И. и Новиковой Г.А., а именно денежных средства в размере 60 000 руб., двух сотовых телефонов, двух банковских карт и страхового медицинский полиса.
В тот же день, 19 сентября 2019 года, СО УВД по городу Сухум в отношении Лакербая Т.М. возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, по факту хищения личного имущества с проникновением в помещение, имевшего место 18 сентября 2019 года в г. Сухум, принадлежащего гражданке Харчилава И.Ш., а именно: комплекта золотых серег с бриллиантовыми осколками и ноутбука.
21 сентября 2019 г. органом расследования по уголовному делу по подозрению в совершении данных преступлений задержаны Лакербая Тенгиз Мурманович и Гулия Омар Гивиевич. В ходе личного досмотра Лакербая Т.М., были обнаружены и изъяты две желатиновые капсулы психотропного вещества «Прегабалин», и огнестрельное оружие пистолет «GLOCK», снаряженный обоймой с 15 патронами и запасной обоймой с 33 патронами.
В ходе обыска по месту жительства Лакербая Т.М., в селе Нижняя Эшера было обнаружено ранее похищенное имущество граждан Новикова А.И., Новиковой Г.А. и Харчилава И.Ш., а также незаконно хранимый: пистолет системы «Макаров» с обоймой, снаряженной восьмью патронами, обойма, снаряженная семью патронами, пистолет системы «Макаров» - с обоймой, снаряженной четырьмя патронами, пистолетные патроны 9 мм «Luger» (9х19) FMJ в количестве 70 шт., а также наркотическое средство «метадон».
24 сентября 2019 года в отношении Гулия О.Г. и 1 октября 2019 г. в отношении Лакербая Т. М. Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
8 ноября 2019 г. настоящее уголовное дело изъято из производства СУ МВД РА и для дальнейшего расследования передано в СУ Генеральной прокуратуры РА.
14 ноября 2019 г. в отношении Лакербая Т.М. Следственным Управлением Генеральной прокуратуры РА, уголовное преследование в отношении Лакербая Т.М. по двум эпизодам хищения личного имущества прекращено, а ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
19 ноября 2019 г. уголовное дело по обвинению Гулия О.Г. по ч. 3 ст. 155 и ч. 3 ст. 155 УК РА направлено в суд для рассмотрения по существу
Уголовное дело по обвинению Лакербая Т.М. по факту незаконного хранения оружия и наркотических средств, выделено в отдельное производство и также направлено в суд.
28 февраля 2020 г. уголовные дела по обвинению Гулия О.Г. и Лакербая Т.М. возвращены из суда для производства дополнительного следствия.
В тот же день постановлением замгенпрокурора РА вынесены постановления об отмене прекращения уголовного преследования по обвинению Лакербая Т.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 155, ч. 3 ст. 155 УК РА.
6 марта 2020 г. в отношении Лакербая Т.М. прокурором отменена ранее избранная мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и оперативным службам дано поручение о его задержании, которое было исполнено 7 марта 2020 г.
Вышеуказанные уголовные дела были вновь соединены в одно производство и оно направлено для производства расследования в СО УВД г. Сухум.
Как отмечается в сообщении, по результатам изучения уголовных дел, а также ряда других уголовных дел повлекших незаконные прекращения уголовного преследования, при Генеральном прокуроре РА Адгуре Агрба было проведено оперативное совещание.
По результатам совещания было принято решение о дисциплинарном наказании сотрудников Следственного управления Генеральной прокуратуры РА, кроме того, согласно принятому решению, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Нонна Смыр будет подвергнута дисциплинарному взысканию после возвращения из больничного отпуска.
Сухум. 8 марта. Апсныпресс. 7 марта 2020 года, примерно в 16:20 мин, в городе Сухум по поручению Генпрокуратуры оперативными службами СГБ РА, совместно с ОУР УВД по г. Сухум задержан и водворен в ИВС МВД РА житель с. Нижняя Эшера, - Лакербая Тенгиз Мурманович (по прозвищу Тенгуляш) 1981 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.
Лакербая органом предварительного расследования обвиняется в совершении двух эпизодов хищения личного имущества с проникновением в жилище, двух эпизодов хранения наркотических веществ, без цели сбыта, а также трех эпизодов незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия.
Уголовное дело в отношении Лакербая Т.М. было возбуждено СО УВД по городу Сухум 19 сентября 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, по факту тайного хищения имущества имевшего место в г. Сухум 18 сентября 2019 года принадлежащего гражданам РФ - Новикову А.И. и Новиковой Г.А., а именно денежных средства в размере 60 000 руб., двух сотовых телефонов, двух банковских карт и страхового медицинский полиса.
В тот же день, 19 сентября 2019 года, СО УВД по городу Сухум в отношении Лакербая Т.М. возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА, по факту хищения личного имущества с проникновением в помещение, имевшего место 18 сентября 2019 года в г. Сухум, принадлежащего гражданке Харчилава И.Ш., а именно: комплекта золотых серег с бриллиантовыми осколками и ноутбука.
21 сентября 2019 г. органом расследования по уголовному делу по подозрению в совершении данных преступлений задержаны Лакербая Тенгиз Мурманович и Гулия Омар Гивиевич. В ходе личного досмотра Лакербая Т.М., были обнаружены и изъяты две желатиновые капсулы психотропного вещества «Прегабалин», и огнестрельное оружие пистолет «GLOCK», снаряженный обоймой с 15 патронами и запасной обоймой с 33 патронами.
В ходе обыска по месту жительства Лакербая Т.М., в селе Нижняя Эшера было обнаружено ранее похищенное имущество граждан Новикова А.И., Новиковой Г.А. и Харчилава И.Ш., а также незаконно хранимый: пистолет системы «Макаров» с обоймой, снаряженной восьмью патронами, обойма, снаряженная семью патронами, пистолет системы «Макаров» - с обоймой, снаряженной четырьмя патронами, пистолетные патроны 9 мм «Luger» (9х19) FMJ в количестве 70 шт., а также наркотическое средство «метадон».
24 сентября 2019 года в отношении Гулия О.Г. и 1 октября 2019 г. в отношении Лакербая Т. М. Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
8 ноября 2019 г. настоящее уголовное дело изъято из производства СУ МВД РА и для дальнейшего расследования передано в СУ Генеральной прокуратуры РА.
14 ноября 2019 г. в отношении Лакербая Т.М. Следственным Управлением Генеральной прокуратуры РА, уголовное преследование в отношении Лакербая Т.М. по двум эпизодам хищения личного имущества прекращено, а ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
19 ноября 2019 г. уголовное дело по обвинению Гулия О.Г. по ч. 3 ст. 155 и ч. 3 ст. 155 УК РА направлено в суд для рассмотрения по существу
Уголовное дело по обвинению Лакербая Т.М. по факту незаконного хранения оружия и наркотических средств, выделено в отдельное производство и также направлено в суд.
28 февраля 2020 г. уголовные дела по обвинению Гулия О.Г. и Лакербая Т.М. возвращены из суда для производства дополнительного следствия.
В тот же день постановлением замгенпрокурора РА вынесены постановления об отмене прекращения уголовного преследования по обвинению Лакербая Т.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 155, ч. 3 ст. 155 УК РА.
6 марта 2020 г. в отношении Лакербая Т.М. прокурором отменена ранее избранная мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и оперативным службам дано поручение о его задержании, которое было исполнено 7 марта 2020 г.
Вышеуказанные уголовные дела были вновь соединены в одно производство и оно направлено для производства расследования в СО УВД г. Сухум.
Как отмечается в сообщении, по результатам изучения уголовных дел, а также ряда других уголовных дел повлекших незаконные прекращения уголовного преследования, при Генеральном прокуроре РА Адгуре Агрба было проведено оперативное совещание.
По результатам совещания было принято решение о дисциплинарном наказании сотрудников Следственного управления Генеральной прокуратуры РА, кроме того, согласно принятому решению, начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры РА Нонна Смыр будет подвергнута дисциплинарному взысканию после возвращения из больничного отпуска.
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