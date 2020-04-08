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Сотрудники пожарно-спасательной части сформировали 30 продуктовых наборов для малоимущих
17:48, 8 Апреля 2020
На совещании у главы МЧС Абхазии поставлена задача проанализировать списки социально уязвимых категорий граждан.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. На совещании у главы МЧС Абхазии районным подразделениям поставлена задача проанализировать и, в случае необходимости, обновить списки наиболее социально уязвимых категорий граждан и малоимущих семей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, такая задача поставлена с целью оказания дополнительной помощи в условиях борьбы с распостранением коронавируса.
Многие районные подразделения МЧС уже оказывают гражданам посильную помощь. Так, сотрудники ПСЧ по охране г. Очамчыра и Очамчырского района собрали личные денежные средства и сформировали 30 продуктовых наборов для малоимущих семей.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. На совещании у главы МЧС Абхазии районным подразделениям поставлена задача проанализировать и, в случае необходимости, обновить списки наиболее социально уязвимых категорий граждан и малоимущих семей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, такая задача поставлена с целью оказания дополнительной помощи в условиях борьбы с распостранением коронавируса.
Многие районные подразделения МЧС уже оказывают гражданам посильную помощь. Так, сотрудники ПСЧ по охране г. Очамчыра и Очамчырского района собрали личные денежные средства и сформировали 30 продуктовых наборов для малоимущих семей.
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