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Сотрудники милиции изъяли 95 грамм наркотического вещества
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15:07, 26 Июля 2020
Наркотики принадлежали одному из сотрудников водонасосной стации.
Сухум. 26 июля 2020. Апсныпресс. На территории водонасосной станции в селе Нижняя Эшера Сухумского района сотрудники правоохранительных органов задержали работника этого учреждения Квициния Аляса Фридоновича, 1979 года рождения.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, при проведении осмотра служебных помещений сотрудники милиции изъяли более 95 грамм наркотиков.
Серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом было обнаружено в карманах вещей и непосредственно в раздевалке, в бумажных свертках, а также упакованное в емкость из-под лекарств.
Так называемое самодельное приспособление для курения было расположено в кухонном помещении. Аналогичное вещество хранилось в двух пластиковых ящиках во дворе за административным зданием, там же обнаружен фольгированный сверток.
Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили принадлежность обнаруженного вещества к наркотическому средству «каннабис», т.е. марихуана.
Гражданин Квициния пояснил, что все изъятое вещество принадлежит ему, а результат медицинского освидетельствования показал, что и сам задержанный находился под воздействием наркотических средств - метадона и марихуаны.
Оперативные мероприятия провели сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками угрозыска столичного УВД и ОУР отдела внутренних дел по Сухумскому району.
Сухум. 26 июля 2020. Апсныпресс. На территории водонасосной станции в селе Нижняя Эшера Сухумского района сотрудники правоохранительных органов задержали работника этого учреждения Квициния Аляса Фридоновича, 1979 года рождения.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, при проведении осмотра служебных помещений сотрудники милиции изъяли более 95 грамм наркотиков.
Серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом было обнаружено в карманах вещей и непосредственно в раздевалке, в бумажных свертках, а также упакованное в емкость из-под лекарств.
Так называемое самодельное приспособление для курения было расположено в кухонном помещении. Аналогичное вещество хранилось в двух пластиковых ящиках во дворе за административным зданием, там же обнаружен фольгированный сверток.
Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили принадлежность обнаруженного вещества к наркотическому средству «каннабис», т.е. марихуана.
Гражданин Квициния пояснил, что все изъятое вещество принадлежит ему, а результат медицинского освидетельствования показал, что и сам задержанный находился под воздействием наркотических средств - метадона и марихуаны.
Оперативные мероприятия провели сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками угрозыска столичного УВД и ОУР отдела внутренних дел по Сухумскому району.
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