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Сотрудниками МВД обнаружено и изъято более 2 миллионов патронов
14:31, 26 Июля 2020
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сухум. 26 июля. Апсныпресс. На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД.
Оперативную информацию реализовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД.
Как отмечается в сообщении: "Сотрудниками милиции обследованы грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия "KASKAD-M" в городе Сухум, по улице Героев- пограничников. Обнаруженные контейнеры были вскрыты и осмотрены в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. В первом контейнере находились деревянные ящики, похожие на заводскую армейскую тару для боеприпасов. Установлено, что из обнаруженных 386 ящиков с боеприпасами, 292 ящика с патронами калибра 7,62 мм и 94 ящика с патронами калибра 5,45 мм. В ходе обследования второго контейнера обнаружено 390 ящика с патронами калибра 5,45 мм. В третьем контейнере сотрудники милиции обнаружили 615 аналогичных ящиков, из которых 511 с патронами калибра 5,45 мм. В 102 ящиках находились патроны калибра 5,56 мм и 2 ящика с патронами калибра 7,62 мм. Общее количество изъятых боеприпасов составило 2 637 430 патронов.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".
Сухум. 26 июля. Апсныпресс. На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД.
Оперативную информацию реализовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД.
Как отмечается в сообщении: "Сотрудниками милиции обследованы грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия "KASKAD-M" в городе Сухум, по улице Героев- пограничников. Обнаруженные контейнеры были вскрыты и осмотрены в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. В первом контейнере находились деревянные ящики, похожие на заводскую армейскую тару для боеприпасов. Установлено, что из обнаруженных 386 ящиков с боеприпасами, 292 ящика с патронами калибра 7,62 мм и 94 ящика с патронами калибра 5,45 мм. В ходе обследования второго контейнера обнаружено 390 ящика с патронами калибра 5,45 мм. В третьем контейнере сотрудники милиции обнаружили 615 аналогичных ящиков, из которых 511 с патронами калибра 5,45 мм. В 102 ящиках находились патроны калибра 5,56 мм и 2 ящика с патронами калибра 7,62 мм. Общее количество изъятых боеприпасов составило 2 637 430 патронов.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".
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