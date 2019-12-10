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Сотрудникам Абхазского госуниверситета присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия»
12:21, 10 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».
В Указе говорится:
«За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов присвоить почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного университета:
Наталье Васильевне Каюн – старшему преподавателю кафедры русской и зарубежной литературы;
Людмиле Арзаметовне Хибба – доценту кафедры абхазской литературы;
Энверу Османовичу Хазириши – доценту кафедры математического анализа».
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».
В Указе говорится:
«За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов присвоить почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного университета:
Наталье Васильевне Каюн – старшему преподавателю кафедры русской и зарубежной литературы;
Людмиле Арзаметовне Хибба – доценту кафедры абхазской литературы;
Энверу Османовичу Хазириши – доценту кафедры математического анализа».
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