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Сотрудникам Абхазского госуниверситета присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия»

12:21, 10 Декабря 2019
Сотрудникам Абхазского госуниверситета присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия»
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.

Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».

В Указе говорится:

«За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов присвоить почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» сотрудникам Абхазского государственного университета:

Наталье Васильевне Каюн – старшему преподавателю кафедры русской и зарубежной литературы;

Людмиле Арзаметовне Хибба – доценту кафедры абхазской литературы;

Энверу Османовичу Хазириши – доценту кафедры математического анализа».

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