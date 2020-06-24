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Сотрудничество в сферах энергетики, туризма, в реализации инвестпроектов: итоги рабочей поездки Кристины Озган в Москву

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20:00, 26 Июня 2020
Сотрудничество в сферах энергетики, туризма, в реализации инвестпроектов: итоги рабочей поездки Кристины Озган в Москву
В рамках рабочей поездки прошли двусторонние встречи в российских министерствах.

Сухум. 26 июня. Апсныпресс. Состоялась рабочая поездка вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган в Москву. В рамках поездки прошли встречи в ряде министерств и ведомств Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

В частности, в Управлении Президента РФ по приграничному сотрудничеству вице-премьер, министр экономики РА обсудила с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и его заместителем, заместителем председателя российской части Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ Михаилом Бабичем вопросы реализации Инвестиционной программы, а также взаимодействия в сферах энергетики, туризма и других. Кристина Озган сообщила, что на реализацию Инвестпрограммы в 2020 году планируется потратить около 1,5 млрд рублей.

Также, на встрече вице-премьера, министра экономики РА с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым стороны договорились об оказании методической, нормативной и иной помощи в развитии государственной экспертизы в Абхазии. «Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также оказание Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации», - сообщила Озган. При этом, обучение абхазских специалистов пройдет в учебном центре Главгосэкспертизы России.

В Министерстве энергетики России на двусторонней встрече была достигнута договоренность об обеспечении Абхазии электроэнергией в период ее острого дефицита во время осенне-зимнего максимума, а также по другим вопросам развития энергохозяйства Республики Абхазия.


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