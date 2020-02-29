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Состоялся телефонный разговор Валерия Бганба с Рашидом Нургалиевым
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17:57, 2 Марта 2020
Стороны обсудили экстренную госпитализацию Аслана Бжания.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым по поводу экстренной госпитализации кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.
Как говорится в сообщении, Валерий Бганба попросил российскую сторону и, в частности, Министерство здравоохранения, а также правоохранительные органы РФ оказать содействие для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Аслана Бжания.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым по поводу экстренной госпитализации кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.
Как говорится в сообщении, Валерий Бганба попросил российскую сторону и, в частности, Министерство здравоохранения, а также правоохранительные органы РФ оказать содействие для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Аслана Бжания.
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