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Состоялся телефонный разговор Валерия Бганба с Рашидом Нургалиевым

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17:57, 2 Марта 2020
Состоялся телефонный разговор Валерия Бганба с Рашидом Нургалиевым
Стороны обсудили экстренную госпитализацию Аслана Бжания.

Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым по поводу экстренной госпитализации кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.

Как говорится в сообщении, Валерий Бганба попросил российскую сторону и, в частности, Министерство здравоохранения, а также правоохранительные органы РФ оказать содействие для  осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Аслана Бжания.

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