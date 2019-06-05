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Состоялось совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации
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13:15, 11 Июня 2019
Совещание прошло под председательством Президента Абхазии Рауля Хаджимба.
Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Администрации Президента прошло совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации под председательством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.
Открывая совещание, Глава государства подчеркнул: «Я рад вновь видеть вас здесь, у нас в Абхазии. Идет совместная работа с Советом безопасности и со всеми остальными структурными подразделениями, которая нацелена на укрепление нашего сотрудничества. Мы готовы к тому, чтобы продолжить весь объем работ, который уже начат. Несомненно, это необходимо и нужно для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что достигнем понимания. Необходимо активизировать реализацию мероприятий, в рамках заключенных документов и Договора 2014 года».
Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием: «Мы вчера встречались с вами и обсуждали широкую повестку. Приехали мы большой делегацией, потому что есть вопросы, которые нужно обсуждать и принимать по ним решение. Мы готовы к началу диалога».
На встрече стороны рассмотрели вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе, развития социальной и транспортной инфраструктуры, оказания медицинской помощи, а также результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения мраморного клопа.
Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Администрации Президента прошло совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации под председательством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.
Открывая совещание, Глава государства подчеркнул: «Я рад вновь видеть вас здесь, у нас в Абхазии. Идет совместная работа с Советом безопасности и со всеми остальными структурными подразделениями, которая нацелена на укрепление нашего сотрудничества. Мы готовы к тому, чтобы продолжить весь объем работ, который уже начат. Несомненно, это необходимо и нужно для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что достигнем понимания. Необходимо активизировать реализацию мероприятий, в рамках заключенных документов и Договора 2014 года».
Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием: «Мы вчера встречались с вами и обсуждали широкую повестку. Приехали мы большой делегацией, потому что есть вопросы, которые нужно обсуждать и принимать по ним решение. Мы готовы к началу диалога».
На встрече стороны рассмотрели вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе, развития социальной и транспортной инфраструктуры, оказания медицинской помощи, а также результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения мраморного клопа.
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