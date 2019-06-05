APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:15, 11 Июня 2019 57
11:43, 11 Июня 2019 115
20:50, 10 Июня 2019 344
19:13, 10 Июня 2019 346
14:52, 10 Июня 2019 284
14:34, 10 Июня 2019 295
13:07, 10 Июня 2019 264
11:34, 10 Июня 2019 345
21:00, 9 Июня 2019 339
21:24, 8 Июня 2019 570
11:35, 8 Июня 2019 451
11:30, 8 Июня 2019 372
21:24, 7 Июня 2019 492
16:09, 7 Июня 2019 519
15:49, 7 Июня 2019 760
15:15, 7 Июня 2019 337
13:04, 7 Июня 2019 480
09:44, 7 Июня 2019 540
20:23, 6 Июня 2019 498
17:59, 6 Июня 2019 1030
15:13, 6 Июня 2019 424
14:38, 6 Июня 2019 498
12:10, 6 Июня 2019 374
15:25, 5 Июня 2019 362
15:00, 5 Июня 2019 1447

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Состоялось совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации

Состоялось совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации

47
13:15, 11 Июня 2019
Состоялось совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации
Совещание прошло под председательством Президента Абхазии Рауля Хаджимба.

Сухум. 11 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Администрации Президента прошло совещание аппаратов советов безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации под председательством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.

Открывая совещание, Глава государства подчеркнул: «Я рад вновь видеть вас здесь, у нас в Абхазии. Идет совместная работа с Советом безопасности и со всеми остальными структурными подразделениями, которая нацелена на укрепление нашего сотрудничества. Мы готовы к тому, чтобы продолжить весь объем работ, который уже начат. Несомненно, это необходимо и нужно для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что достигнем понимания. Необходимо активизировать реализацию мероприятий, в рамках заключенных документов и Договора 2014 года».

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием: «Мы вчера встречались с вами и обсуждали широкую повестку. Приехали мы большой делегацией, потому что есть вопросы, которые нужно обсуждать и принимать по ним решение. Мы готовы к началу диалога».

На встрече стороны рассмотрели вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе, развития социальной и транспортной инфраструктуры, оказания медицинской помощи, а также результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения мраморного клопа.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика