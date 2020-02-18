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Состоялись соревнования на первенство Минобороны по стрельбе из стрелкового оружия
12:04, 20 Февраля 2020
В преддверии соревнования с военнослужащими были проведены занятия по требованиям безопасности.
Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Согласно плану основных мероприятий Вооруженных сил Республики Абхазия на 2020 год, 19 февраля прошли соревнования на первенство Министерства обороны по стрельбе из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Как отмечается в сообщении, в преддверии соревнования с военнослужащими были проведены занятия по требованиям безопасности.
По итогам спортивных соревнований в командном первенстве первое место разделили сборные команды отдельного отряда специального назначения РУ ГШ ВС РА и Командно-разведывательного центра РУ ГШ ВС РА; второе место – сборная команда Сухумского ВОКУ; третье место за 2-м отдельным мотострелковым батальоном.
Победители соревнования были награждены грамотами Министра обороны Абхазии.
Сухум. 20 февраля. Апсныпресс. Согласно плану основных мероприятий Вооруженных сил Республики Абхазия на 2020 год, 19 февраля прошли соревнования на первенство Министерства обороны по стрельбе из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Как отмечается в сообщении, в преддверии соревнования с военнослужащими были проведены занятия по требованиям безопасности.
По итогам спортивных соревнований в командном первенстве первое место разделили сборные команды отдельного отряда специального назначения РУ ГШ ВС РА и Командно-разведывательного центра РУ ГШ ВС РА; второе место – сборная команда Сухумского ВОКУ; третье место за 2-м отдельным мотострелковым батальоном.
Победители соревнования были награждены грамотами Министра обороны Абхазии.
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