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Сонер Гогуа: самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!

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13:02, 12 Февраля 2020
Сонер Гогуа: самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!
ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней работы. 

Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конференции ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней деятельности.
Президент Фонда Сонер Гогуа отметил: «Мы делаем все, от нас зависящее, чтобы жизнь наших граждан и будущего поколения стала немного лучше. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал Фонд, сами мы ничего не добились бы. За 5 лет оказана помощь 5 492 людям. Самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!»

По информации Гогуа, Фонд реализует проекты в социальной, гуманитарной и культурной сферах. Постоянными проектами являются «Здоровье», «Помощь школьникам», «Театр и дети», «Долгожитель», «Новые технологии», «Будущее», «Спорт», «Мать и дитя» и «Академия». 

Всего за 5 лет Фондом было потрачено 55 624 644 рублей. 


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