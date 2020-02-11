13:14, 12 Февраля 2020 46
13:02, 12 Февраля 2020 48
12:04, 12 Февраля 2020 77
17:33, 11 Февраля 2020 1345
16:57, 11 Февраля 2020 410
16:38, 11 Февраля 2020 265
15:19, 11 Февраля 2020 348
13:22, 11 Февраля 2020 396
17:52, 10 Февраля 2020 301
17:05, 10 Февраля 2020 428
15:45, 10 Февраля 2020 887
14:55, 10 Февраля 2020 465
14:44, 10 Февраля 2020 354
12:54, 10 Февраля 2020 835
12:38, 10 Февраля 2020 376
12:36, 10 Февраля 2020 503
12:29, 10 Февраля 2020 371
17:15, 7 Февраля 2020 867
14:50, 7 Февраля 2020 903
13:49, 7 Февраля 2020 585
13:20, 7 Февраля 2020 914
13:13, 7 Февраля 2020 725
16:46, 6 Февраля 2020 995
16:17, 6 Февраля 2020 760
16:05, 6 Февраля 2020 796
Популярное
11.02.2020 1355
06.02.2020 1141
07.02.2020 916
10.02.2020 889
07.02.2020 869
10.02.2020 838
Сонер Гогуа: самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!
7
13:02, 12 Февраля 2020
ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней работы.
Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конференции ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней деятельности.
Президент Фонда Сонер Гогуа отметил: «Мы делаем все, от нас зависящее, чтобы жизнь наших граждан и будущего поколения стала немного лучше. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал Фонд, сами мы ничего не добились бы. За 5 лет оказана помощь 5 492 людям. Самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!»
По информации Гогуа, Фонд реализует проекты в социальной, гуманитарной и культурной сферах. Постоянными проектами являются «Здоровье», «Помощь школьникам», «Театр и дети», «Долгожитель», «Новые технологии», «Будущее», «Спорт», «Мать и дитя» и «Академия».
Всего за 5 лет Фондом было потрачено 55 624 644 рублей.
Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конференции ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней деятельности.
Президент Фонда Сонер Гогуа отметил: «Мы делаем все, от нас зависящее, чтобы жизнь наших граждан и будущего поколения стала немного лучше. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал Фонд, сами мы ничего не добились бы. За 5 лет оказана помощь 5 492 людям. Самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!»
По информации Гогуа, Фонд реализует проекты в социальной, гуманитарной и культурной сферах. Постоянными проектами являются «Здоровье», «Помощь школьникам», «Театр и дети», «Долгожитель», «Новые технологии», «Будущее», «Спорт», «Мать и дитя» и «Академия».
Всего за 5 лет Фондом было потрачено 55 624 644 рублей.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.