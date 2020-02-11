Сонер Гогуа: самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!

ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней работы.



Сухум. 12 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На пресс-конференции ООО «Международный Фонд «Апсны» подвел итоги 5-летней деятельности.

Президент Фонда Сонер Гогуа отметил: «Мы делаем все, от нас зависящее, чтобы жизнь наших граждан и будущего поколения стала немного лучше. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал Фонд, сами мы ничего не добились бы. За 5 лет оказана помощь 5 492 людям. Самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах!»



По информации Гогуа, Фонд реализует проекты в социальной, гуманитарной и культурной сферах. Постоянными проектами являются «Здоровье», «Помощь школьникам», «Театр и дети», «Долгожитель», «Новые технологии», «Будущее», «Спорт», «Мать и дитя» и «Академия».



Всего за 5 лет Фондом было потрачено 55 624 644 рублей.



