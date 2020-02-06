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Соглашение о льготном обеспечении лекарственными препаратами пролонгировано до 2022 года
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12:06, 6 Февраля 2020
Соответствующее Постановление принято на сессии Народного Собрания-Парламента РА.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На первой весенней сессии Народного Собрания -Парламента РА ратифицировали Дополнительное Соглашение между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории РА.
Как отметил представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба представляя документ, «Соглашение носит социально значимый характер, его пролонгация способствует дальнейшей реализации мероприятий, направленных на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями нуждающихся граждан».
Соглашение пролонгировано до 31 декабря 2022 года.Согласно документу получателями льгот являются 8 129 граждан РФ, проживающих в РА.
Соглашение принято во втором и окончательном чтении единогласно.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На первой весенней сессии Народного Собрания -Парламента РА ратифицировали Дополнительное Соглашение между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории РА.
Как отметил представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба представляя документ, «Соглашение носит социально значимый характер, его пролонгация способствует дальнейшей реализации мероприятий, направленных на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями нуждающихся граждан».
Соглашение пролонгировано до 31 декабря 2022 года.Согласно документу получателями льгот являются 8 129 граждан РФ, проживающих в РА.
Соглашение принято во втором и окончательном чтении единогласно.
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