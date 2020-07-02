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Сочетание высокого профессионализма и мужества: Александр Анкваб поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

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13:49, 4 Июля 2020
Сочетание высокого профессионализма и мужества: Александр Анкваб поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
«Случайных людей среди спасателей нет»,- отметил премьер-министр.

Сухум. 4 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил ветеранов и сотрудников МЧС с профессиональным праздником:

«Уважаемые сотрудники и ветераны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия! От имени Правительства и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Со дня основания Министерства вы достойно выполняете свои служебные обязанности. Вы всегда готовы оперативно реагировать на любую угрозу, любую сложную ситуацию. И так было не раз.

Случайных людей среди спасателей нет. Эта профессия – сочетание высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена времени, для вас работа на пределе сил – обычное дело. Каждый из вас осознаёт огромную степень своей ответственности за чёткие, слаженные, с полной самоотдачей действия.

Особую признательность выражаем ветеранам службы за преданность профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них чувства патриотизма, любви к Родине и преданности делу.

Пусть ваши трудовые будни будут спокойными! Здоровья вам и вашим близким!»

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