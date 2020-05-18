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Смена циклона на антициклон: в выходные дни погода неустойчива
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15:09, 22 Мая 2020
В субботу ливневый дождь с грозой, в воскресенье - возможен кратковременный дождь.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему неустойчива, из-за смены циклона на антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер от слабого до умеренного - 3–8 м/с.
Температура воздуха ночью + 11 +16° С, днем +15 +20°С.
Температура морской воды + 19°С.
В столице облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью + 14°С, днем +20°С.
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