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Смена циклона на антициклон: в выходные дни погода неустойчива

29
15:09, 22 Мая 2020
Смена циклона на антициклон: в выходные дни погода неустойчива
В субботу ливневый дождь с грозой, в воскресенье - возможен кратковременный дождь.

Сухум. 22 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему неустойчива, из-за смены циклона на антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер от слабого до умеренного - 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью + 11 +16° С, днем +15 +20°С.

Температура морской воды + 19°С.


В столице облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь.


Температура воздуха ночью + 14°С, днем +20°С.

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