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Скворцов: важно узнать, сколько узников нацистских концлагерей из Абхазии были в последующем осуждены и покоятся на территории колоний НКВД

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16:37, 13 Июня 2019
Скворцов: важно узнать, сколько узников нацистских концлагерей из Абхазии были в последующем осуждены и покоятся на территории колоний НКВД
Родственники пропавших без вести жителей Абхазии во время Великой Отечественной войны, а также граждане республики выступили с обращением к президентам Республики Абхазия и Российской Федерации.

Сухум. 13 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба. Родственники пропавших без вести жителей Абхазии во время Великой Отечественной войны, а также граждане республики выступили с обращением к Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В обращении высказана просьба о сотрудничестве с органами ФСБ и МВД России и оказании содействия в получении сведений о воинах РККА из Абхазии, которые после освобождения из плена нацистов с 1945 по 1953 годы, находясь в заключении, умерли там от травм, болезней и похоронены на территории ИГЛ НКВД СССР Российской Федерации. Под обращением подписались 257 человек – жители практически всех районов Абхазии.

Как проинформировал руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, чтобы собрать подписи граждан Абхазии под обращением к президентам двух государств, участники проекта с осени прошлого года вели опрос родственников пропавших без вести в Великой Отечественной войне, а также простых граждан, которые не проявили равнодушие. «Во время работы в рамках проекта «Возвращение имени» мы выявили неожиданный факт, и это стало причиной отдельного мероприятия, которое проводится с 2017 года», – пояснил руководитель проекта решение обратиться к главам двух государств.

Скворцов рассказал историю Дикрана Агрба, которую удалось восстановить участникам проекта: «Когда мы приехали в Дурипш вручать документы о гибели родственникам Дикрана Агрба, его сын рассказал, что Дикран не погиб в немецком лагере, он бежал из плена и оказался на территории американской зоны оккупации, сдался американцам. Союзники его содержали на своей территории и убеждали уехать в Америку, потому что по возвращении в Советский Союз он мог быть арестован. Но Агрба решил вернуться на Родину. Согласно документам, Дикран Агрба в 1942 году находился на фронте, в 1943 году он оказался в плену, в концлагере в Германии. Когда ему удалось бежать из концлагеря, он прошел Германию, Францию и там оказался у американцев. После вернулся в Советский Союз, но как только вышел из вагона, был задержан и оказался в фильтрационном лагере. В августе 1945 года он получил 8 лет исправительных работ в трудовом батальоне. Добывал каменный уголь в шахте, в Иркутске. В 1952 году он был освобожден и смог вернуться домой».



По словам Скворцова, в архиве Министерства обороны России Дикран Агрба до сих пор числится пропавшим в немецком плену. «Судьба его, согласно этим документам, неизвестна. Тогда у нас возник вопрос, а как была определена судьба 1 млн 200 военнослужащих Красной Армии, которых доставили в Советский Союз после освобождения из немецкого плена. Всех их поместили в фильтрационные лагеря и почти 1 млн человек в последующем осудили. Часть из них была отправлена в трудовые батальоны, часть – в исправительные трудовые колонии и только небольшое количество людей направили служить в советскую армию, дослуживать тот срок, который они сидели в концлагерях. Только затем эти люди смогли возвратиться домой. Но всем им, по возвращении, было трудно устроиться на работу, поступить учиться, продвигаться по службе. Для них это было практически невозможно», - сказал Григорий Скворцов.

Участники проекта решили выяснить, сколько жителей Абхазии числится в категории осужденных органами НКВД после пребывания в немецком плену. «Я стал выяснять, где могут быть захоронены наши сограждане. В одной из колоний города Рыбинска похоронены бывшие военнопленные, в том числе, жители Абхазии. Они умерли не в результате репрессий, а в результате травм и болезней. Судьба этих людей в военном архиве никак не изменена, они числятся или погибшими в плену, или узниками. Но на самом деле их судьба установлена», – сообщил Скворцов.

Григорий Скворцов подчеркнул: «Мы ожидаем помощи от Президента Абхазии, а также его обращения к руководству Российской Федерации, так как важно решение России о выдаче документов, которые лежат в колониях по всей России».

«Нам нужно узнать сколько жителей Абхазии, осужденных судами НКВД, были лишены свободы и покоятся сегодня на территории колоний. Из миллиона людей, которые попали в лагеря, жителей Абхазии там может быть найдено несколько сотен фамилий», – подытожил Скворцов.

Содействие в работе проекту уже оказали министр иностранных дел РА Даур Кове, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба, начальник СВОКУ МО РА майор Алхас Жиба, семья из города Рыбинска Семен и Елена Геранины.

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